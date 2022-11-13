"Не будемо про похолодання": синоптики розповіли, якою буде погода у найближчі дні (відео)
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Новий тиждень "потішить" зниженням температури
Незважаючи на те, що на Україну очікує різке похолодання, сьогоднійшній день подарує порівняно м’яку та комфортну погоду.
Так, за інформацією синоптика Ігоря Кібальчича, 13 листопада у західних областях варто чекати на мінливу хмарність, при цьому без опадів. У Карпатському регіоні подекуди туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря у нічний час +4…+9 °С, у Карпатах близько 0 °С; днем +7...+12 °С.
На півночі України буде хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +4…+9°С, удень +8…+13°С.
У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9°С, удень +9…+14°С.
У південній частині України буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вночі місцями можливий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 °С, удень +10…+15 °С.
У східних областях буде хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, днем стовпчики термометрів покажуть значення +8…+13 °С.
У Києві, на думку синоптика Наталії Діденки, передбачається суха тепла погода з поривчастим вітром. Максимально до +12 градусів.
"А ось у понеділок в Україну почне заходити інша, холодніша, повітряна маса. Але ще день не будемо про похолодання. Давайте трохи погріємось ", — закликає фахівець.
З колегою відносно тепла у неділю і подальшого зниження температури згоден і народний синоптик Стас Щедрін.
Подібний прогноз підтримують і синоптики у Мережі. Так, на думку експертів із сайту Метео.UA, у Києві температура почне знижуватися з понеділка, а з четверга, 17 листопада, варто чекати перших "мінусів" уночі.
На заході країни температура знизиться у п’ятницю, 18 листопада.
Навіть центральний регіон, який довгий час залишався "міцним горішком", поступиться холодам до кінця тижня.
Приклад центральних областей наслідують і в південному регіоні. На щастя, зниження температури повітря буде не дуже довгим, і з 25-26 листопада стане трохи тепліше.
Тому доведеться трохи "померзнути", але, на щастя, у грудні тепло почне повертатись.