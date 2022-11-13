"Не будемо про похолодання": синоптики розповіли, якою буде погода у найближчі дні (відео)

Новий тиждень "потішить" зниженням температури

Незважаючи на те, що на Україну очікує різке похолодання, сьогоднійшній день подарує порівняно м’яку та комфортну погоду.

Так, за інформацією синоптика Ігоря Кібальчича, 13 листопада у західних областях варто чекати на мінливу хмарність, при цьому без опадів. У Карпатському регіоні подекуди туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря у нічний час +4…+9 °С, у Карпатах близько 0 °С; днем +7...+12 °С.

На півночі України буде хмарно із проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +4…+9°С, удень +8…+13°С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9°С, удень +9…+14°С.

У південній частині України буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вночі місцями можливий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 °С, удень +10…+15 °С.

У східних областях буде хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, днем стовпчики термометрів покажуть значення +8…+13 °С.

У Києві, на думку синоптика Наталії Діденки, передбачається суха тепла погода з поривчастим вітром. Максимально до +12 градусів.

"А ось у понеділок в Україну почне заходити інша, холодніша, повітряна маса. Але ще день не будемо про похолодання. Давайте трохи погріємось ", — закликає фахівець.

З колегою відносно тепла у неділю і подальшого зниження температури згоден і народний синоптик Стас Щедрін.

Подібний прогноз підтримують і синоптики у Мережі. Так, на думку експертів із сайту Метео.UA, у Києві температура почне знижуватися з понеділка, а з четверга, 17 листопада, варто чекати перших "мінусів" уночі.

На заході країни температура знизиться у п’ятницю, 18 листопада.

Навіть центральний регіон, який довгий час залишався "міцним горішком", поступиться холодам до кінця тижня.

Приклад центральних областей наслідують і в південному регіоні. На щастя, зниження температури повітря буде не дуже довгим, і з 25-26 листопада стане трохи тепліше.

Тому доведеться трохи "померзнути", але, на щастя, у грудні тепло почне повертатись.