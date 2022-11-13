"Не будем о похолодании": синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни (видео)

Новая неделя "порадует" снижением температуры

Несмотря на то, что в Украину идет резкое похолодание, воскресенье подарит сравнительно мягкую и комфортную погоду.

Так, по информации синоптика Игоря Кибальчича, 13 ноября в западных областях стоит ждать переменной облачности, при этом без осадков. В Карпатском регионе местами туман. Ветер западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время +4…+9 °С, в Карпатах около 0 °С; днём +7…+12 °С.

На севере Украины будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °С, днём +8…+13 °С.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4…+9 °С, днём +9…+14 °С.

В южной части Украины будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью местами возможен туман. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 °С, днём +10…+15 °С.

В восточных областях установится облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время +4…+9 °С, днём столбики термометров покажут значения +8…+13 °С.

В Киеве, по мнению синоптика Натальи Диденко, предполагается сухая теплая погода с порывистым ветром. Максимально до +12 градусов.

"А вот в понедельник в Украину начнет заходить другая, более холодная, воздушная масса. Но еще день не будем о похолодании. Давайте немного погреемся", — призывает специалист.

С коллегой по поводу тепла в воскресенье и ухудшения погоды в дальнейшем согласен и народный синоптик Стас Щедрин.

Такой прогноз поддерживают и синоптики в Сети. Так, по мнению экспертов с сайта Метео.UA, в Киеве температура начнет снижаться с понедельника, а с четверга, 17 ноября, стоит ждать первых "минусов" ночью.

На западе страны температура снизится в пятницу, 18 ноября.

Даже центральный регион, долгое время остававшийся "крепким орешком", уступит холодам к концу недели.

Примеру центральных областей последуют и в южном регионе. К счастью, снижение температуры воздуха будет не очень долгим, и с 25-26 ноября станет немного теплее.

Поэтому придется немного "померзнуть", но, к счастью, в декабре будет чуть теплее.