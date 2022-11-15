Зима почти пришла: синоптик спрогнозировал сильные осадки и снег в Украине

Вторая половина ноября будет в Украине почти зимней

Хотя последние дни погода весьма радовала украинцев, уже с вечера среды, 16 ноября, страну ждет заметное понижение температуры и первый снег.

Кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич эксклюзивно для "Телеграфа" дал прогноз погоды на ближайшее время.

В предыдущие дни температура воздуха в Украине значительно превышала норму, местами были побиты суточные значения максимальной температуры за весь период наблюдений. Даже в северной части страны воздух в дневное время благодаря малооблачному небу сумел прогреться до +13…+15 °С.

Однако, уже в ближайшие дни произойдёт существенная перестройка атмосферных процессов в Европе, благодаря чему холодные воздушные массы арктического происхождения распространяться в более южные широты, в том числе и на территорию Украины.

Начальным этапом таких изменений можно считать формирование небольшого циклона по типу "ныряющего" над странами Балтии 15 ноября. За счёт устойчивых северо-западных потоков в атмосфере, этот циклон через сутки достигнет северной части нашей страны. Атмосферное давление заметно понизится и начнутся осадки преимущественно в виде дождя. Уже вечером 16 ноября на фоне постепенного понижения температуры, дождь начёт переходить в мокрый снег в западной и северной части Украины.

Ночью 17 ноября умеренный снег и мокрый снег по предварительным прогнозам ожидается в северных и западных областях, а вот в центральных, южных и восточных областях ввиду более высоких температур пройдут дожди. В Киевской, Винницкой, Черниговской и Сумской областях усилится также ветер преимущественно северо-восточного направления, что на фоне выпадения снега станет причиной метелей.

В течение дня 17 ноября осадки в большинстве областей Украины снизят свою интенсивность, а температура воздуха будет колебаться в районе -1…+4°С, в южной и восточной части, а также в Крыму будет гораздо теплее – вплоть до +9…+14°С. Вечером того де дня по данным расчётов прогностических моделей, небольшое возмущение на холодном фронте станет причиной обильных дождей на юге и в Приазовье. В Крыму осадки будут сильными.

Ночью 18 ноября на юге и юго-востоке Украины ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь с переходом на Донбассе в мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Также усилится ветер северо-восточного направления до 7–12 м/с, с отдельными порывами 15–20 м/с. Днём 18 ноября осадки постепенно прекратятся, а температура воздуха по всей Украине снизится до -3…+2°С.

Затем, 18-19 ноября фронт окклюзии и остатки старого циклона станут причиной небольшого, местами умеренного снега в северных, центральных и восточных областях. В остальных регионах на фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не предвидится. Температура воздуха в Украине плавно понизится от -3…+2°С днём 18 ноября, до -4…-8°С ночью 19 ноября.

Прогноз приземной температуры воздуха в Украине ночью 19 ноября, согласно немецкой прогностической модели ICON.

Ориентировочно, в период с 20 по 25 ноября в Украине сохранится морозная погода, со среднесуточными температурами ниже нормы на 3–6°С. Атмосферное давление постепенно повысится и погодные условия уже будут определяться преимущественно выступом антициклона скандинавского происхождения, который будет сформирован в холодной воздушной массе. В отдельные дни возможен небольшой снег.

Таким образом, со второй половины ноября погодные условия на большей части Украины приобретут зимний характер с установлением местами снежного покрова и среднесуточными температурами ниже 0°С, а также пронизывающим ветром северной четверти, который в отдельные дни будет порывистым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал прогноз погоды, будет ли мороз и снегопады в декабре.