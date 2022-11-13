Какой будет зима 2022-2023: синоптик дала обнадеживающий прогноз, но есть нюансы

Прогноз погоды на зиму 2022-2023

Уже совсем скоро придет зима, и хотя климат в Украине не такой суровый, как в некоторых других странах, полномасштабное вторжение рф и её бомбардировки украинской инфраструктуры, заставили наших граждан всё чаще задаваться вопросом погоды.

В интервью изданию НВ известный синоптик Наталья Диденко обнадежила украинцев и заявила, что грядущая зима будет не очень холодной. По её прогнозу, морозные периоды будут, короткими, а их число будет не велико.

Несмотря на всё вышесказанное, Наталья Диденко предупреждает, что некоторые дни этой зимы всё же могут быть по-настоящему морозными. Отмечается, что обычно такие холода присущи востоку и части центра Украины, так как там континентальный климат и соответственно температурные показатели ниже.

"А западные области ближе к Атлантике. Там может быть жарче и более высокая температура воздуха", — рассказала Диденко.

Синоптик добавила, что уже с началом новой недели в Украине станет меньше тепла, а столбики термометров будут колебаться в пределах (+2…+7 градусов в дневное время суток).

Напомним, ранее мы сообщали о том, как подготовится к грядущей зиме, если отключат отопление. Одним из таких способов может стать создание обогревателя своими руками. Мы опубликовали инструкцию о том, как создать эффективный мини-обогреватель, который поможет не только согреться, но и приготовить еду.

Также мы писали о том, стоит ли ожидать снегопадов от зимы 2022-2023.