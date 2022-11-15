Зима майже настала: синоптик спрогнозував сильні опади та сніг в Україні

Друга половина листопада буде в Україні майже зимовою

Хоча останніми днями погода радувала українців, вже з вечора середи, 16 листопада, країну чекає помітне зниження температури та перший сніг.

Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич ексклюзивно для "Телеграфу" прогнозував погоду на найближчий час.

У попередні дні температура повітря в Україні значно перевищувала норму, подекуди були побиті добові значення максимальної температури за весь період спостережень. Навіть у північній частині країни повітря вдень завдяки малохмарному небу зуміло прогрітися до +13…+15°С.

Проте, вже найближчими днями відбудеться істотна перебудова атмосферних процесів у Європі, завдяки чому холодні повітряні маси арктичного походження поширюватимуться на більш південні широти, у тому числі й на територію України.

Початковим етапом таких змін можна вважати формування невеликого "пірнаючого" циклону над країнами Балтії 15 листопада. За рахунок стійких північно-західних потоків в атмосфері цей циклон через добу досягне північної частини нашої країни. Атмосферний тиск помітно знизиться і розпочнуться опади переважно у вигляді дощу. Вже ввечері 16 листопада на тлі поступового зниження температури дощ почне переходити у мокрий сніг у західній та північній частині України.

Вночі 17 листопада помірний сніг та мокрий сніг за попередніми прогнозами очікується у північних та західних областях, а от у центральних, південних та східних областях через вищі температури пройдуть дощі. У Київській, Вінницькій, Чернігівській та Сумській областях посилиться також вітер переважно північно-східного напрямку, що на тлі випадання снігу спричинить хуртовини.

Протягом дня 17 листопада опади у більшості областей України знизять свою інтенсивність, а температура повітря коливатиметься в районі -1…+4°С, у південній та східній частині, а також у Криму буде набагато тепліше – аж до +9…+14°С. Увечері того ж дня, за даними розрахунків прогностичних моделей, невелике обурення на холодному фронті спричинить рясні дощі на півдні і в Приазов’ї. У Криму опади будуть сильними.

Вночі 18 листопада на півдні та південному сході України очікуються складні погодні умови: сильний дощ із переходом на Донбасі у мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Також посилиться вітер північно-східного напрямку до 7–12 м/с, з окремими поривами 15–20 м/с. Вдень 18 листопада опади поступово припиняться, а температура повітря по всій Україні знизиться до -3…+2°С.

Потім, 18-19 листопада фронт оклюзії та залишки старого циклону стануть причиною невеликого, місцями помірного снігу у північних, центральних та східних областях. В решті регіонів на тлі підвищеного атмосферного тиску істотних опадів не передбачається. Температура повітря в Україні плавно знизиться від -3…+2°С вдень 18 листопада до -4…-8°С вночі 19 листопада.

Прогноз приземної температури повітря в Україні вночі 19 листопада, згідно з німецькою прогностичною моделлю ICON.

Орієнтовно, у період з 20 по 25 листопада в Україні збережеться морозна погода, із середньодобовими температурами нижчими за норму на 3–6°С. Атмосферний тиск поступово підвищиться і погодні умови вже визначатимуться переважно виступом антициклону скандинавського походження, який буде сформований у холодній повітряній масі. В окремі дні ймовірний невеликий сніг.

Таким чином, з другої половини листопада погодні умови на більшій частині України набудуть зимового характеру із встановленням місцями снігового покриву та середньодобовими температурами нижче 0°С, а також пронизливим вітром північної чверті, який в окремі дні буде рвучким.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав прогноз погоди, чи буде мороз та снігопади у грудні.