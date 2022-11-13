Якою буде зима 2022-2023: синоптик дала прогноз, але є нюанси

Прогноз погоди на зиму 2022-2023

Вже зовсім скоро прийде зима, і хоча клімат в Україні не такий суворий, як у деяких інших країнах, повномасштабне вторгнення росії та її бомбардування української інфраструктури, змусили наших громадян все частіше задаватися питанням погоди.

В інтерв’ю виданню НВ відомий синоптик Наталія Діденко обнадіяла українців і заявила, що зима буде не дуже холодною. За її прогнозом, морозні періоди будуть, короткими, які число буде невелике.

Незважаючи на все вищесказане, Наталія Діденко попереджає, що деякі дні цієї зими все ж таки можуть бути по-справжньому морозними. Зазначається, що зазвичай такі холоди притаманні сходу та частині центру України, оскільки там континентальний клімат і відповідно температурні показники нижчі.

"А західні області ближчі до Атлантики. Там може бути спекотніше і вища температура повітря", — розповіла Діденко.

Синоптик додала, що вже з початком нового тижня в Україні стане менше тепла, а стовпчики термометрів коливатимуться в межах (+2…+7 градусів вдень).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як підготуватиметься до майбутньої зими, якщо відключать опалення. Одним із таких способів може стати створення обігрівача своїми руками. Ми опублікували інструкцію про те, як створити ефективний міні-обігрівач, який допоможе не лише зігрітися, а й приготувати їжу.

Також ми писали про те, чи варто чекати на снігопади від зими 2022-2023.