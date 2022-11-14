Оновлений прогноз на грудень: чи варто чекати снігопадів та морозів до -10

Синоптики розповіли, як буде відрізнятись погода взимку на півночі та півдні України.

Грудень-2022 принесе в Україну снігопади та морози, однак холодні періоди не будуть довготривалими. Про це розповів начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик. За його словами, метеорологічна зима в Україні розпочнеться у першій декаді грудня.

Якою буде зима в різних регіонах країни

Метеорологічна зима передбачає впевнене зниження стовпчика термометра нижче 0 градусів. У північні та західні області країни вона прийде за календарем — у перші тижні грудня. Що стосується приморських регіонів, то цього року зима з відповідними температурними показниками тут взагалі може і не настати. За словами Укргідрометцентру, вже були роки, коли метеорологічної зими на півдні України не було.

Теплий грудень: чи будуть "плюсові" дні

Грудень традиційно вважається найтеплішим місяцем зими, завершення січня та початок лютого — зазвичай, найхолодніші періоди, нагадує Білик.

У той же час за даними сервісу Gismeteo, у грудні українців чекає багато сніжних днів. Будуть також і заметілі та суворі морози. У другій декаді місяця стовпчик термометра може опускатися до -10 градусів вдень і до -15 — вночі. Синоптики заспокоюють, стверджуючи, що похолодання не буде тривати довго. У цілому грудень очікується помірно прохолодним з середньою температурою -5 градусів. Ближче до Нового року очікується відлига.

Прогноз на грудень-2022

Прогноз від народного синоптика

Зима розпочнеться з незначного похолодання, снігу у перші дні очікувати не варто, — йдеться у книзі народного синоптика Леоніда Горбаня. Снігові опади та морози завітають в Україну приблизно 6 грудня.

Потепління, за даними синоптика, має прийти вже 12 грудня. Не виключається, що цього дня піде дощ та мокрий сніг. У другій половині місяця українцям варто готуватися до відлиги, а потім знову до незначного похолодання.

Прогноз Горбаня на передноворічний період збігається з передбаченнями Gismeteo. Свята, скоріше за все, будемо зустрічати з плюсовою температурою та мокрим снігом.

Раніше ми писали, що готує для українців "Пірнаючий циклон" із Фінляндії.

Також повідомлялося, на які "погодні сюрпризи" варто очікувати до кінця листопада.