Обновлен прогноз на декабрь: стоит ли ожидать снегопадов и морозов до -10

Синоптики рассказали, как будет отличаться погода зимой на севере и юге Украины.

Декабрь-2022 принесет в Украину снегопады и морозы, но холодные периоды не будут длительными. Об этом рассказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык. По его словам, метеорологическая зима в Украине начнется в первой декаде декабря.

Какой будет зима в разных регионах страны

Метеорологическая зима предполагает уверенное снижение столбика термометра ниже 0 градусов. В северные и западные области страны она придет по календарю – в первые недели декабря. Что касается приморских областей, то в текущем году зима с соответствующими температурными показателями здесь вообще может и не наступить. По словам Укргидрометцентра, уже были годы, когда метеорологической зимы на юге Украины не было.

Теплый декабрь: будут ли "плюсовые" дни

Декабрь традиционно считается самым теплым месяцем зимы, завершение января и начало февраля — обычно самые холодные периоды, напоминает Билык.

В то же время, по данным сервиса Gismeteo, в декабре украинцев ждет много снежных дней. Будут дни также и с метелями и суровыми морозами. Во второй декаде месяца столбик термометра может опускаться до -10 градусов днем и до -15 — ночью. Синоптики успокаивают, утверждая, что похолодание не продлится долго. В целом декабрь ожидается умеренно прохладным со средней температурой –5 градусов. Ближе к Новому году ожидается оттепель.

Прогноз на декабрь-2022

Прогноз от народного синоптика

Зима начнется с незначительного похолодания, снег в первые дни ожидать не стоит, — говорится в книге народного синоптика Леонида Горбаня. Снежные осадки и морозы придут в Украину примерно 6 декабря.

Потепление, по данным синоптика, должно наступить уже 12 декабря. Не исключается, что в этот день пойдет дождь с мокрым снегом. Во второй половине месяца украинцам следует готовиться к оттепели, а затем снова к незначительному похолоданию.

Прогноз Горбаня на предновогодний период совпадает с предсказаниями Gismeteo. Праздники, скорее всего, будем встречать с плюсовой температурой и мокрым снегом.

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