Температурні "катаклізми": де в Україні сьогодні чекати морозних "мінус 11"

З нового тижня на країну насувається південний циклон, погода знову погіршиться.

Найближчими днями погода не втомиться дивувати українців своїми "сюрпризами". Так, починаючи з 20 листопада в деяких регіонах країни, на думку синоптика Ігоря Кібальчича, утримається морозна погода з температурами, нижчими за норму на 3–6°С.

При цьому, вважають фахівці Укргідрометцентру, температура у західних (крім Закарпаття) та північних областях досягне рівня від 6-11° морозу вночі до 0-5° морозу вдень.

В Карпатах зараз - нульова видимість.

Водночас у південній частині України вночі буде до п’яти градусів тепла, вдень – до 12, а в Криму – і до плюс 18°С.

Температура повітря в Україні в неділю, 20 листопада

"Знову – значний контраст", — коментує ситуацію синоптик Наталія Діденко.

Але вже 21 листопада, на думку експерта, в Україну знову "прибіжить" наступний південний циклон, який принесе чергове ускладнення погоди з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, буде місцями налипання мокрого снігу, ожеледиці, поривчастого вітру, а "під ногами та на дорогах" — казна-чого.

Знову чекайте холодів та хуртовин.

Прогноз про "контрасти" на найближчі дні підтверджують сайти, які пишуть про погоду.

Так, на думку експертів, найближчими днями у західних та північних областях буд морозно.

погода у Києві

Погода в західних областях

А в центі і на півдні – навпаки, настане "осіння весна" з "аномально високими" плюс 15 і навіть плюс 16 градусів.

Погода в центральному регіоні Погода на півдні країни

Такою самою мінливою, нагадаємо, буде і погода в перший місяць зими. За прогнозами синоптика, сильних морозів та снігопадів не передбачається. Середня температура триматиметься на рівні від +1…+2 градусів тепла у південній частині України та до -2…-3 у східній та північно-східній частині країни. А загалом зима 2022-2023 може бути теплішою, ніж попередні.