Дождь и мороз: какой будет погода на фронте в Украине в ближайшее время

Чем ближе зима, тем сложнее нашим защитникам

В 2022 году первый снег вызывает у украинцев не столько радости, сколько забот про военных, которые продолжают воевать с захватчиками в дожди и морозы. На неделе с 21 по 27 ноября несколько потеплеет, но очень ненадолго.

Об этом можно судить по прогнозам "Укргидрометцентра" и weather.com.

Начало новой недели будет морозным для западных и центральных областей Украины, — температура воздуха там будет опускаться до 5 градусов мороза ночью и не поднимется выше 8 градусов тепла днем.

21-22 ноября погода порадует Донбасс теплом до 15 градусов, вместе с тем пройдут и дожди.

Прогноз погоды в Украине на 21 ноября 2022

После этого, с 23 ноября, резко похолодает, температура опустится до 2 градусов мороза в Луганской области, а днем не поднимется выше 4 градусов тепла.

В Херсонской области днем будет чуть теплее, ночью же тоже возможны морозы.

Прогноз погоды в Украине на 23 ноября 2022

24-25 числа южные и восточные области Украины чуть прогреются, но ночами температура все же будет стремиться к нулю.

Прогноз погоды в Украине на 24 ноября 2022

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября 2022

По данным weather.com, до конца месяца обстановка на фронте будет постепенно ухудшаться, — стоит ждать облачной погоды, осадков, и неуклонного снижения температуры.

Прогноз погоды в Авдеевке Донецкой области на неделю

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Как сообщал "Телеграф", ранее синоптики удивили прогнозом погоды на декабрь.