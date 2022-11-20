Дощ та мороз: якою буде погода на фронті в Україні найближчим часом

Чим ближче зима, тим складніше нашим захисникам

2022 року перший сніг викликає в українців не стільки радості, скільки хвилювання про військових, які продовжують воювати із загарбниками у дощі та морози. На тижні з 21 до 27 листопада дещо потеплішає, але дуже ненадовго.

Про це можна судити за прогнозами "Укргідрометцентру" та weather.com.

Початок нового тижня буде морозним для західних і центральних областей України, — температура повітря там опускатиметься до 5 градусів морозу вночі і не підніметься вище 8 градусів тепла вдень.

21-22 листопада погода порадує Донбас теплом до 15 градусів, але пройдуть і дощі.

Прогноз погоди в Україні на 21 листопада 2022 року

Після цього, з 23 листопада, різко похолодає, температура опуститься до 2 градусів морозу на Луганщині, а вдень не підніметься вище 4 градусів тепла.

На Херсонщині вдень буде трохи тепліше, вночі також можливі морози.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада 2022 року

24-25 числа південні та східні області України трохи прогріються, але ночами температура все ж таки буде ближче до нуля.

Прогноз погоди в Україні на 24 листопада 2022 року

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада 2022 року.

За даними weather.com, до кінця місяця обстановка на фронті поступово погіршуватиметься, варто чекати хмарної погоди, опадів і неухильного зниження температури.

Прогноз погоди у Авдіївці Донецької області на тиждень

Прогноз погоди у Лисичанську Луганської області на найближчий час

Прогноз погоди у Соледарі на Донеччині до кінця місяця

Як повідомляв "Телеграф", раніше синоптики здивували прогнозом погоди на грудень.