Дощ та мороз: якою буде погода на фронті в Україні найближчим часом
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Чим ближче зима, тим складніше нашим захисникам
2022 року перший сніг викликає в українців не стільки радості, скільки хвилювання про військових, які продовжують воювати із загарбниками у дощі та морози. На тижні з 21 до 27 листопада дещо потеплішає, але дуже ненадовго.
Про це можна судити за прогнозами "Укргідрометцентру" та weather.com.
Початок нового тижня буде морозним для західних і центральних областей України, — температура повітря там опускатиметься до 5 градусів морозу вночі і не підніметься вище 8 градусів тепла вдень.
21-22 листопада погода порадує Донбас теплом до 15 градусів, але пройдуть і дощі.
Після цього, з 23 листопада, різко похолодає, температура опуститься до 2 градусів морозу на Луганщині, а вдень не підніметься вище 4 градусів тепла.
На Херсонщині вдень буде трохи тепліше, вночі також можливі морози.
24-25 числа південні та східні області України трохи прогріються, але ночами температура все ж таки буде ближче до нуля.
За даними weather.com, до кінця місяця обстановка на фронті поступово погіршуватиметься, варто чекати хмарної погоди, опадів і неухильного зниження температури.
Як повідомляв "Телеграф", раніше синоптики здивували прогнозом погоди на грудень.