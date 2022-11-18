Не лише морози та сніг: синоптики здивували несподіваним прогнозом на грудень

Сніг та морози чергуватимуться з потеплінням.

Щоб вдало підготуватися до зими та підібрати правильний гардероб, потрібно знати прогноз погоди на грудень. Цього року погода у перший місяць зими буде мінливою. Вже наприкінці листопада на більшості території України почнуться перші похолодання, але зима прийде не до всіх міст.

Найтепліше у грудні буде у південних областях. Майже до новорічних свят тут буде сонячно та сухо. Після холодного листопада у перші дні грудня на південь прийде потепління до +14 градусів, а до 20 числа очікується близько +9 +12 градусів.

Погода на півдні України - прогноз

Жодного снігу чи морозів синоптики не прогнозують. Холодніше стане лише після 20 грудня: температура повітря опуститься до 0 градусів. Також місцями можливий дрібний сніг із дощем.

У Києві буде значно холодніше. Перед Днем Святого Миколая стовпчик термометра знизиться до -13 градусів. Морози будуть супроводжуватися заметілями та ожеледицею.

Погода у Києві - прогноз

В іншому грудень буде місяцем середньої холодності, а ближче до Нового року температура підніметься до 0. Можливі опади у вигляді дощу.

За прогнозом Владислава Білика, начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру, метеорологічна зима почнеться в Україні в першій декаді грудня. 2022 рік — не виключення, вже з перших чисел стовпчик термометрів буде впевнено опускатися донизу.

Народний синоптик Леонід Горбань, прогнозує на перший тиждень місяця невеликі заморозки без снігу та дощу. Приблизно з 6 грудня морози стануть суворішими.

Раніше ми писали, що на Україну насуваються люті морози, снігопади та хуртовини.