На Україну насуваються люті морози, снігопади та хуртовини: синоптики шокували прогнозом на найближчі дні

Варто чекати різкого зниження температури, холодний період триватиме щонайменше до кінця наступного тижня.

Відповідно до прогнозу, який ексклюзивно надав "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич, над Європою відбувається суттєва перебудова атмосферних процесів, через що холодні повітряні маси арктичного походження почнуть поширюватися на більш південні широти, в тому числі і на територію України.

Не менш радикально налаштовані і колеги Ігоря Кібальчича, спеціалісти Укргідрометцентру. На їхню думку, в Україну за снігопадами прийдуть сильні морози. Так, у п’ятницю, 18 листопада, температура знизиться до 1-6° морозу. А у вихідні, 19-20 листопада, стане ще холодніше — місцями до 8-10° морозу.

Приблизно таку ж погодну картину описує і народний синоптик Стас Щедрін : за його прогнозом, Україну на вихідні накриє потужний сніговий циклон, який принесе велику кількість снігу та різке падіння температури повітря.

Навіть початок нового тижня, на думку Ігоря Кібальчика, не подарує порятунку від морозів: у період з 20 по 25 листопада в Україні збережеться морозна погода, із середньодобовими температурами нижче за норму на 3–6°С.

А оскільки Україна, на жаль, за кліматом та погодними умовами не нагадує Іспанію, а її енергетика страждає від ударів рашистів, то вся надія наших співгромадян – на застосування різноманітних лайфхаків, які допоможуть зігрітися у люті холоди та пережити холодну зиму без опалення. .