Сон у теплі: 5 туристичних порад, які стануть у нагоді взимку в квартирі

Головне — зберегти своє тепло і бути добре одягненим

У світлі триваючих атак росії на українську енергосистему багато міст України залишилися без електроенергії і тепла на невизначений термін. У квартирах мерзлякувато і спати варто лягати добре утеплившись. Але є ті, кому холод трохи звичніший. Зимові туристи знають кілька секретів зимових ночівель на природі, які можна застосувати і у звичайному житті.

Туристка Христина Присяжна у блозі "ПроПоходи" виділила кілька аспектів, на які варто звернути увагу. "Телеграф" відібрав ті, які можна застосувати у квартирі чи будинку. Один із перших — ситна їжа на ніч. Варто, щоб у вечері були й вуглеводи та жири.

Варто подумати про ізоляцію між собою та поверхнею на якій спите. Навіть матрац може дати прохолоду, нагадаємо, французи іноді прощають плед під простирадло, щоб не мерзнути.

Жодних протягів. І якщо у випадку з наметом потрібно менше виходити і брати конструкцію з щільнішої тканини, то вдома краще ізолювати приміщення від холоду зовні та обмежити простір, де ви спите.

Використовувати грілки – пляшки з теплою водою. Вона заправляється звичайною водою, але не відразу гарячою, а з попереднім холодним додаванням, щоб не розплавити пляшку.

Утеплюйтеся зверху та знизу. Подбайте про тепло ніг, а якщо холодно — надягайте шапку або баф, щоб зігріти чутливі частини голови.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні найближчим часом розпочнеться похолодання, але воно ще не буде остаточним переходом до зими. Утеплити своє житло можна навіть за допомогою хитрощів в оформленні інтер’єру – це виграє більш комфортну температуру в будинку.