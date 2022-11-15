Зима близько: шість простих порад, як зігрітися вночі

Запасіться фланелевою піжамою та ковдрою з підігрівом

Нинішня зима обіцяє бути не з легких через війну в Україні. Проблеми прогнозують з електрикою та опаленням. Тому українцям слід добре підготуватися до ситуації, коли тепла в будинках може не стати.

Як зігрітися взимку, якщо ваша спальня не опалюватиметься? Сайт pingtwitter поділився шістьма способами обігріти кімнату, щоб уночі ви не замерзли у своїй квартирі та не захворіли через це.

1. Охолодіть спальню

Фахівці по сну радять встановити прохолодну температуру у вашій кімнаті. Якщо вона буде занадто високою, наше тіло перегріватиметься і призведе до того, що ми часто крутитимемося і не виспимося. Рекомендована температура для встановлення термостата – від 15 до 19 градусів на ніч.

2. Попередньо прогрійте спальню

Мається на увазі, що ми схильні обігрівати весь будинок, а не ту кімнату, де зазвичай відпочиваємо та спимо. Перед сном встановіть термостат на таймер та обов’язково закрийте двері в кімнату, щоб зберегти тепло.

3. Оновіть свою ковдру

Очевидний спосіб утеплитися вночі – це інвестувати в якісну та товсту ковдру. Також ви можете купити електричну ковдру або ковдру з підігрівом. Більшість з них оснащені регульованими регуляторами температури та встановленими параметрами попереднього нагріву, а також таймерами, які автоматично вимикаються.

4. Не давайте ногам мерзнути

Немає нічого більш дратівливішого для партнерів, ніж холодні ноги другої половинки у ліжку. То чому б не придбати пару легких постільних шкарпеток? Намагайтеся уникати товстих або шкарпеток із флісу, оскільки вони можуть "перегрівати".

5. Насолоджуйтесь гарячими напоями

Гарячі напої перед сном не лише добре зігрівають, а й розслаблюють тіло. І якщо ви хочете якісно поспати у своєму ліжечку, вживайте перед сном трав’яні чаї, такі як ромашка, валеріана та зелений чай.

6. Одягніть фланелеві піжами

Нічний одяг із фланелі – найкращий матеріал, оскільки зберігає тепло. Уникайте піжам з флісу або вовни, оскільки ви просто потітимете.

Раніше "Телеграф" писав про найефективніші та найдешевші способи обігріти будинок.