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Буде тепло і смачно: топ-3 рецепти напоїв, які зігріють цієї зими

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Напої, які зігріють узимку 2022-2023 — рецепти
Напої, які зігріють узимку 2022-2023 — рецепти. Фото pexels.com

У зимові вечори зігріють як тіло, так і душу

Як зігрітися прийдешньої зими? Ми вже не раз писали про способи утеплення осель, але в цьому матеріалі рекомендуємо зігрітися за допомогою кулінарії.

У холодну погоду дуже приємно провести час під пледом із чашкою гарячого напою. Ділимося рецептами безалкогольних варіантів, які можна пити як удома, так і на робочому місці. І дітлахів не гріх буде пригостити!

"Телеграф" зібрав три найкращі рецепти, які реально зігрівають і душу, і тіло.

Гарячий шоколад з медом та корицею

Інгредієнти:

  • 500 мл молока
  • 100 г темного шоколаду
  • 4 ст. л. меду
  • 3 ст. л. цукру
  • 1 паличка кориці
  • 1 ч. л. ванільного екстракту
  • збиті вершки та маршмеллоу — за бажанням

Приготування:

  1. Змішати молоко, мед, цукор та корицю і поставити на невеликий вогонь.
  2. Подрібнити шоколад і додати його до молока.
  3. Вийняти корицю після розчинення шоколаду, довести до кипіння та зняти з вогню.
  4. Розлити по чашках. Прикрасити збитими вершками, меленою корицею.
Гарячий шоколад з медом та корицею
Гарячий шоколад з медом та корицею

Безалкогольний яблучний сидр

Інгредієнти:

  • 2 л яблучного соку
  • 1 апельсин
  • 1 груша
  • 1 лимон
  • 1 паличка кориці
  • 1 шматочок свіжого імбиру
  • 2 бутони гвоздики

Приготування:

  1. Яблучний сік розігріти на середньому вогні та довести до кипіння.
  2. Нарізати на тонкі скибочки фрукти і додати в киплячий яблучний сік.
  3. Натерти імбир і додати разом з іншими спеціями в сидр.
  4. Варити напій 10 хв. Вимкнути вогонь та потримати під кришкою годину.
  5. Розлити по склянках і можна пити.
Безалкогольний яблучний сидр
Безалкогольний яблучний сидр

Безалкогольний виноградний глінтвейн

Інгредієнти:

  • 3 склянки виноградного соку
  • 1/2 склянки води
  • 2 ст. л. цедри апельсина
  • 2 ст. л. лимонної цедри
  • 1/2 яблука
  • 1/2 ч. л. гвоздики
  • 1 паличка кориці

Приготування:

  1. Влити в каструлю вино, додати воду та інші інгредієнти. Перемішати.
  2. Підігріти напій на слабкому вогні, не доводячи до кипіння.
  3. Дати глінтвейну настоятися 5 хвилин під кришкою та розлити по келихах.
Безалкогольний виноградний глінтвейн

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Теги:
#Напої #Рецепти #Опалювальний сезон #Глінтвейн #Гарячий шоколад