Буде тепло і смачно: топ-3 рецепти напоїв, які зігріють цієї зими
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У зимові вечори зігріють як тіло, так і душу
Як зігрітися прийдешньої зими? Ми вже не раз писали про способи утеплення осель, але в цьому матеріалі рекомендуємо зігрітися за допомогою кулінарії.
У холодну погоду дуже приємно провести час під пледом із чашкою гарячого напою. Ділимося рецептами безалкогольних варіантів, які можна пити як удома, так і на робочому місці. І дітлахів не гріх буде пригостити!
"Телеграф" зібрав три найкращі рецепти, які реально зігрівають і душу, і тіло.
Гарячий шоколад з медом та корицею
Інгредієнти:
- 500 мл молока
- 100 г темного шоколаду
- 4 ст. л. меду
- 3 ст. л. цукру
- 1 паличка кориці
- 1 ч. л. ванільного екстракту
- збиті вершки та маршмеллоу — за бажанням
Приготування:
- Змішати молоко, мед, цукор та корицю і поставити на невеликий вогонь.
- Подрібнити шоколад і додати його до молока.
- Вийняти корицю після розчинення шоколаду, довести до кипіння та зняти з вогню.
- Розлити по чашках. Прикрасити збитими вершками, меленою корицею.
Безалкогольний яблучний сидр
Інгредієнти:
- 2 л яблучного соку
- 1 апельсин
- 1 груша
- 1 лимон
- 1 паличка кориці
- 1 шматочок свіжого імбиру
- 2 бутони гвоздики
Приготування:
- Яблучний сік розігріти на середньому вогні та довести до кипіння.
- Нарізати на тонкі скибочки фрукти і додати в киплячий яблучний сік.
- Натерти імбир і додати разом з іншими спеціями в сидр.
- Варити напій 10 хв. Вимкнути вогонь та потримати під кришкою годину.
- Розлити по склянках і можна пити.
Безалкогольний виноградний глінтвейн
Інгредієнти:
- 3 склянки виноградного соку
- 1/2 склянки води
- 2 ст. л. цедри апельсина
- 2 ст. л. лимонної цедри
- 1/2 яблука
- 1/2 ч. л. гвоздики
- 1 паличка кориці
Приготування:
- Влити в каструлю вино, додати воду та інші інгредієнти. Перемішати.
- Підігріти напій на слабкому вогні, не доводячи до кипіння.
- Дати глінтвейну настоятися 5 хвилин під кришкою та розлити по келихах.
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