Буде тепло і смачно: топ-3 рецепти напоїв, які зігріють цієї зими

У зимові вечори зігріють як тіло, так і душу

Як зігрітися прийдешньої зими? Ми вже не раз писали про способи утеплення осель, але в цьому матеріалі рекомендуємо зігрітися за допомогою кулінарії.

У холодну погоду дуже приємно провести час під пледом із чашкою гарячого напою. Ділимося рецептами безалкогольних варіантів, які можна пити як удома, так і на робочому місці. І дітлахів не гріх буде пригостити!

"Телеграф" зібрав три найкращі рецепти, які реально зігрівають і душу, і тіло.

Гарячий шоколад з медом та корицею

Інгредієнти:

500 мл молока

100 г темного шоколаду

4 ст. л. меду

3 ст. л. цукру

1 паличка кориці

1 ч. л. ванільного екстракту

збиті вершки та маршмеллоу — за бажанням

Приготування:

Змішати молоко, мед, цукор та корицю і поставити на невеликий вогонь. Подрібнити шоколад і додати його до молока. Вийняти корицю після розчинення шоколаду, довести до кипіння та зняти з вогню. Розлити по чашках. Прикрасити збитими вершками, меленою корицею.

Гарячий шоколад з медом та корицею

Безалкогольний яблучний сидр

Інгредієнти:

2 л яблучного соку

1 апельсин

1 груша

1 лимон

1 паличка кориці

1 шматочок свіжого імбиру

2 бутони гвоздики

Приготування:

Яблучний сік розігріти на середньому вогні та довести до кипіння. Нарізати на тонкі скибочки фрукти і додати в киплячий яблучний сік. Натерти імбир і додати разом з іншими спеціями в сидр. Варити напій 10 хв. Вимкнути вогонь та потримати під кришкою годину. Розлити по склянках і можна пити.

Безалкогольний яблучний сидр

Безалкогольний виноградний глінтвейн

Інгредієнти:

3 склянки виноградного соку

1/2 склянки води

2 ст. л. цедри апельсина

2 ст. л. лимонної цедри

1/2 яблука

1/2 ч. л. гвоздики

1 паличка кориці

Приготування:

Влити в каструлю вино, додати воду та інші інгредієнти. Перемішати. Підігріти напій на слабкому вогні, не доводячи до кипіння. Дати глінтвейну настоятися 5 хвилин під кришкою та розлити по келихах.

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