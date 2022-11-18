Ще одна країна без центрального опалення: як зігрівають житло взимку іспанці

Навіть без обігрівачів температура в іспанських будинках узимку тримається на рівні 12 – 15 градусів

Всупереч поширеній думці, в Іспанії не завжди світить яскраве сонце і стоїть полуденна спека: взимку на Піренейському півострові дмуть вітри з Середземного моря, які пронизують до кісток, спостерігається сильна вологість, а в горах температура опускається нижче нуля. Тому іспанці, подібно до британців, змушені шукати способи зігріватися в зимові місяці.

Про це пише сайт про іспанську нерухомість.

Але будинки в Іспанії будують без центрального опалення ("скільки там тієї зими"), тому іноземці, які купили житло в країні, потрапляють у неприємні ситуації, коли виявляють, що в їхній новій квартирі або будинку немає опалювальних систем, і їх необхідно встановлювати за свій рахунок або терпіти холод у зимовий період.

Проте проблема цілком вирішувана.

Є кілька варіантів.

Насамперед — загальне опалення багатоквартирного будинку. Можливо кілька спшсобів: від бойлерних у будинку до котлів на даху або поряд з будинком, із застосуванням газу чи біопалива.

Також поширені індивідуальні системи опалення : електричні бойлери, кондиціонери, газові котли. Наприклад, можна придбати окремо газовий балон і до нього спеціальний пристрій, що обігріває приміщення локально.

Ще один спосіб вирішити проблему – встановлення кондиціонера. На відміну від спекотного літа, взимку їх включають на обігрів. При цьому економні іспанці роблять це тільки в крайньому випадку, тому що щоденне використання "вітродуя" може обійтися в кілька сотень євро щомісяця. Тому на крайній випадок залишається старий випробуваний засіб — утеплення одягом. Зазвичай іспанці просто одягаються тепліше, користуються пледами та утепленим домашнім взуттям. Не меншою популярністю користуються електричні та водяні грілки, ковдри з підігрівом.

При цьому навіть без опалення температура в іспанських будинках взимку складає в середньому 12 — 15 градусів, що могло б вважатися недозволеною розкішшю в північних широтах.

Раніше "Телеграф" писав про те, як краще підготуватись до зими без опалення в Україні.