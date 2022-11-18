Еще одна страна без центрального отопления: как согревают жилье зимой испанцы

Даже без обогревателей температура в испанских домах зимой держится на уровне 12 – 15 градусов

Вопреки распространенному мнению, в Испании не всегда светит яркое солнце и стоит полуденная жара: зимой на Пиренейском полуострове дуют пронизывающие до костей ветра из Средиземного моря, наблюдается сильная влажность, а в горах температура опускается ниже нуля. Поэтому испанцы, подобно британцам, вынуждены искать способы согреваться в зимние месяцы.

Об этом пишет сайт об испанской недвижимости.

Но дома в Испании строят без центрального отопления ("сколько там той зимы"), поэтому купившие жилье в стране иностранцы попадают в неприятные ситуации, когда обнаруживают, что в их новой квартире или доме нет отопительных систем, и их необходимо устанавливать за свой счет либо терпеть холод в зимний период.

Тем не менее, проблема вполне решаема.

Есть несколько вариантов.

Прежде всего — общее отопление многоквартирного дома. Может быть несколько вариантов: от бойлерных в доме до котлов на крыше или рядом с домом, с применением газа или биотоплива.

Также распространены индивидуальные системы отопления: электрические бойлеры, кондиционеры, газовые котлы. К примеру, можно приобрести отдельно газовый баллон и к нему специальное устройство, обогревающее помещения локально.

Еще один способ решить проблему – установка кондиционера. В отличие от жаркого лета зимой их включают на обогрев. При этом прижимистые испанцы делают это только в крайнем случае, так как ежедневное использование "ветродуя" может обойтись в несколько сот евро каждый месяц. Поэтому на крайний случай остается старое испытанное средство – утепление одеждой. Обычно испанцы просто одеваются теплее, пользуются пледами и утепленной домашней обувью. Не меньшей популярностью пользуются электрические и водяные грелки, одеяла с подогревом.

При этом даже без отопления температура в испанских домах зимой составляет в среднем 12 – 15 градусов, что могло бы считаться непозволительной роскошью в северных широтах.

Ранее "Телеграф" писал о том, как лучше подготовиться к зиме без отопления в Украине.