Утепляемся и запасаемся: как лучше подготовиться к зиме без отопления (видео)

К решению возможных проблем стоит начать готовится до наступления настоящих зимних холодов

В связи с возможными отключения света и газа среди украинцев стали популярны советы по "выживанию", которыми охотно делятся люди, регулярно проводящие время вдали от благ цивилизации.

Об одном из таких специалистов, Сергее, рассказывается в сюжете ТСН.

По мнению Сергея, главной задачей предстоящей зимой станет сохранить тепло, и для этого он рекомендует заранее приобрести спальник.

"Спальник греет тем, что создает такую дистанцию, в которой тепло. Точнее, воздух нагревается, и он не сильно охладит то, что внутри", — считает Сергей.

Но туристический спальник — дело не дешевое. Цены стартуют от трех тысяч гривен, но для тепла удивительно надежное средство.

"Спальник-одеяло стоит в районе трех тысяч гривен. Его молния по всей длине открывается и можно использовать как большое одеяло. Если холодно, все закрываем и ложимся внутрь. Таким образом лучше сохраняется тепло", — поясняет он.

Что поможет не замерзнуть зимой

Помимо спальника эксперт рекомендует запастись системой приготовления пищи – цены на них стартуют от тысячи гривен. Хотя в обиходе так устройства не очень удобны, говорит он, но при критических условиях хорошо подойдет.

Еда – еще одна проблема, которую нужно будет решить, если не станет газа и электричества. Здесь могут помочь туристические пайки. Экстремальным питанием можно перебиться, пока коммунальщики восстановят инфраструктуру. Такого продукта много на рынке на любой вкус и кошелек.

Кроме того, обязательно нужно купить на зиму несколько качественных фонариков и пауэрбанк – это позволит оставаться на связи при отключении электроэнергии.

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