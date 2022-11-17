"План Б" для обогрева зимой. Как правильно выбрать буржуйку

Безопаснее всего устанавливать такую печь в частном доме или гараже

В Украине выпал первый снег, продолжали падать также и российские ракеты, в этот раз нацелившись на газовую инфраструктуру, понемногу подводящую к выводу о том что все же нужно готовить "план Б" для обогрева помещений зимой. Одним из вариантов решения этого вопроса является буржуйка на дровах.

Удобнее всего устанавливать такую печь в гараже, сауне или частном доме, однако при соблюдении правил безопасности и благодаря сверхсложной планировке некоторым украинцам удалось установить буржуйки и в многоквартирных домах (подробнее о том, законна ли такая установка, читайте здесь).

Как она работает

Основная задача буржуйки – обогревать помещение, они изготавливаются из металла, состоят из зольника или поддувала (выдвижной ящик, куда ссыпается зола в процессе горения), топки (место для дров), дверцы и дымохода.

Буржуйки могут быть традиционными или печами длительного горения (хорошо подходят для отопления домов, так как имеют регулировку подачи воздуха в топку с помощью заслонки и поддувала). В печах продолжительного горения топливо тлеет и позволяет регулировать продолжительность сгорания и температуру.

Как работает буржуйка (схема)

Важным критерием при установке будет расположение дымохода с горизонтальным или вертикальным выходом, а также его длина. Избегайте стыков и поворотов дымохода. Габариты печи должны соответствовать помещению, учитывайте расположение дверцы и наличие удобного пространства для открывания и закладки топлива.

Обратите внимание на огнеупорное напольное покрытие в месте, где будет монтироваться буржуйка и отсутствие в метре от нее легковоспламеняющихся материалов. Не рекомендуется устанавливать печи на проходе во избежание травматизма

Как готовить еду

Буржуйку можно использовать для приготовления пищи, достаточно выбрать модель, снабженную духовкой или плитой. Так вы расширяете возможности использования буржуйки. Поверхность для варки должна быть толще, чем боковая.

Буржуйка с конфорками

Сейчас производители предлагают настройки даже с несколькими конфорками и духовкой.

Приготовление пищи в буржуйке

Материал изготовления

Буржуйки изготовляют, как правило, из стали или чугуна. Чугунные печи больше весят, но обладают лучшей термостойкостью и дольше удерживают тепло, их можно топить углем. Такие печи хороши в эксплуатации, не деформируются и могут служить долго.

Среди недостатков: более длинный прогрев, большая цена, их сложно устанавливать из-за значительного веса, часто такие модели лучше обрабатывать керамикой, чтобы исключить возможность ожога.

Чугунная буржуйка стоит дороже, но дольше удерживает тепло

Буржуйка из стали быстрее прогревается и отдает тепло. Такие печи советуют топить дровами. Среди недостатков – они могут слегка деформироваться.

Можно выбрать модели из двух видов металла стальные снаружи, но с чугунной топкой.

Помещение и меры безопасности

Необходимо также учитывать толщину стен. Для дома обычно выбирают печи с толщиной стенок более 4 мм. Для маленьких домов, дач сойдут легкие буржуйки, а вот если печь имеет значительный вес, возможно, потребуется дополнительное укрепление полов.

Для гаража или теплицы рассмотрите модель печи с увеличенной камерой сгорания. Нужна более мощная печь с большой топкой. Вычислив объем помещения и необходимую температуру, сравните характеристики работы печи на одной закладке топлива и его мощности.

Также стоит позаботиться о безопасности и разместить в помещении, где есть буржуйка, средства пожаротушения – огнетушитель и вода. Не лишним будет установка датчика задымления. Когда печь разожжена, то нужно, чтобы возле нее все время возле нее должен присутствовать человек. Советуют не использовать для разжигания печи легковоспламеняющиеся материалы.

Раньше "Телеграф" рассказывал, как можно разогреть и приготовить еду без электричества.