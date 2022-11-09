Как обогреть комнату без электричества: быстрый способ

Создать обогреватель можно с помощью подручных материалов.

Перебои с энергоснабжением наблюдаются во многих городах Украины из-за обстрела критической инфраструктуры российскими военными. В таких условиях, если нет генератора, включить обогреватель никак не удастся. О тепле в жилище лучше позаботиться заранее. Один из способов – изготовление обогревателя из свечи, сообщают Факты ICTV.

Что необходимо для изготовления обогревателя?

Для изготовления обогревателя вам понадобятся следующие предметы:

три глиняных горшка: малый, средний и большой;

спички;

набор чайных свечей (пригодится только одна свеча);

винт;

гайки с шайбами.

Все комплектующие можно купить в любом хозмагазине, потратив около 150 гривен.

Как изготовить свечной обогреватель: алгоритм действий

Для начала нужно соединить горшки между собой. Для этого следует вставить винт снизу в дренажное отверстие самого большого горшка и зафиксировать с помощью гайки и шайбы. Такие же манипуляции следует повторить с другими двумя горшками, главное условие – между ними должно оставаться пространство. Процедура соединения займет у вас не больше 10 минут.

На завершающем этапе следует поставить свечу на ровную поверхность, зажечь ее и накрыть конструкцией из горшков. Обогреватель готов!

Свеча может нагреть глиняные горшки до 45 градусов. Этого достаточно, чтобы согреть руки и воздух вокруг себя. Увеличить температуру можно, используя более мощную свечу или несколько чанов. Это позволит обогреть большую площадь.

Напомним также что, согреться зимой без обогревателя можно, правильно одевшись. Чтобы узнать, какую одежду лучше использовать, ознакомьтесь с советами врача.

Раньше мы писали о том, как сохранить тепло в доме с помощью простых действий, доступных каждому.