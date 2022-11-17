Как быстро высушить одежду после стирки, не используя лишнее электричество: лайфхак

Более высокий или дополнительный отжим потребляет немного больше электроэнергии, но меньше, чем при использовании сушильной машины, осушителя или обогревателя.

В холодное время года при частом отсутствии в доме отопления и электричества еще одной важной проблемой становится то, как качественно высушить одежду после стирки. Ведь, к сожалению, когда в квартире холодно, порой целых суток не хватает на то, чтобы одежда высохла. Да, можно использовать специальные сушки или обогреватели, но все это ведет к большим дополнительным затратам энергии.

Как пишет издание Express, есть один действенный лайфхак, который не потребует от вас лишних усилий и больших затрат электричества. Все что вам понадобится, это ваша же стиральная машинка. Просто просушите одежду в режиме отжима на большой скорости еще раз, и из машинки она выйдет практически сухой.

Оставьте белье на дополнительный отжим в стиральной машине после чего просушите на веревке. Так вам не понадобится использовать дополнительную сушилку. Особенно рекомендуется использовать повторный отжим, если изначальный режим был установлен на менее, чем 1600 оборотов.

"Отожмите белье дважды. Это создает огромную разницу. Я стираю свою одежду, дважды отжимаю, а потом вешаю сушиться", — советует один из пользователей.

Скорость отжима стиральной машины — это общее количество оборотов барабана за одну минуту; чем выше число, тем быстрее вращение. Более высокий или дополнительный отжим потребляет немного больше электроэнергии, но меньше, чем при использовании сушильной машины, осушителя или обогревателя.

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