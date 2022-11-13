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Согреться без отопления: как сделать мощный и компактный обогреватель своими руками (видео)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Обогреватель своими руками Новость обновлена 13 ноября 2022, 16:50
Обогреватель своими руками. Фото скриншот Youtube

Небольшой обогреватель способен держать ваши руки и ноги в тепле

В связи с приближающейся зимой, а также угрозой отключения отопления из-за российских ударов по Украине, многих граждан стал всё чаще волновать вопрос дополнительных источников тепла.

Одним из таких источников может стать электрический мини-обогреватель, который можно сделать своими руками. Как пишет сайт Sielo, он способен держать ваши руки и ноги в тепле, а кроме того, на нём можно даже разогреть еду.

Что потребуется, чтобы сделать 100 Вт мини-обогреватель своими руками

  • 2 провода катушки сопротивлением 3-3,5 Ом, 1 малого и 1 среднего размера;
  • Черная глина;
  • Жестяная коробка или банка;
  • Изолятор;
  • Винты;
  • Кусок картона;
  • Источник питания 12В до 15В, 10А

Как сделать обогреватель

  • Возьмите небольшую жестяную коробку или банку и просверлите отверстия для изолятора.
  • Установите изоляторы и закрепите их винтами.
  • Затем возьмите черную глину и хорошенько смочите ее водой.
  • Поместите кусок картона перед изолятором в банке, а затем добавьте черную глину.
  • Заполните форму влажной глиной, оставив часть изолятора.
  • Поместите обе катушки на влажную глину и обведите.
  • Снимите катушки и оставьте глину сохнуть на 24 часа.
  • После того, как глина высохнет, добавьте обе катушки сверху и соедините их с изолятором.
  • Возьмите источник питания и соедините их с изолятором.

После проделанных манипуляций катушки начнут нагреваться, и вы почувствуете тепло.

Отметим, что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать мощную "ракетную" печь своими руками из подручных средств.

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#Зима #Отопление #своими руками #Обогреватель