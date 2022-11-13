Согреться без отопления: как сделать мощный и компактный обогреватель своими руками (видео)

Небольшой обогреватель способен держать ваши руки и ноги в тепле

В связи с приближающейся зимой, а также угрозой отключения отопления из-за российских ударов по Украине, многих граждан стал всё чаще волновать вопрос дополнительных источников тепла.

Одним из таких источников может стать электрический мини-обогреватель, который можно сделать своими руками. Как пишет сайт Sielo, он способен держать ваши руки и ноги в тепле, а кроме того, на нём можно даже разогреть еду.

Что потребуется, чтобы сделать 100 Вт мини-обогреватель своими руками

2 провода катушки сопротивлением 3-3,5 Ом, 1 малого и 1 среднего размера;

Черная глина;

Жестяная коробка или банка;

Изолятор;

Винты;

Кусок картона;

Источник питания 12В до 15В, 10А

Как сделать обогреватель

Возьмите небольшую жестяную коробку или банку и просверлите отверстия для изолятора.

Установите изоляторы и закрепите их винтами.

Затем возьмите черную глину и хорошенько смочите ее водой.

Поместите кусок картона перед изолятором в банке, а затем добавьте черную глину.

Заполните форму влажной глиной, оставив часть изолятора.

Поместите обе катушки на влажную глину и обведите.

Снимите катушки и оставьте глину сохнуть на 24 часа.

После того, как глина высохнет, добавьте обе катушки сверху и соедините их с изолятором.

Возьмите источник питания и соедините их с изолятором.

После проделанных манипуляций катушки начнут нагреваться, и вы почувствуете тепло.

Отметим , что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать мощную "ракетную" печь своими руками из подручных средств.

Также мы сообщали о том, как сделать эффективный и красивый мини-обогреватель своими руками.