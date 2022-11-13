Согреться без отопления: как сделать мощный и компактный обогреватель своими руками (видео)
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Небольшой обогреватель способен держать ваши руки и ноги в тепле
В связи с приближающейся зимой, а также угрозой отключения отопления из-за российских ударов по Украине, многих граждан стал всё чаще волновать вопрос дополнительных источников тепла.
Одним из таких источников может стать электрический мини-обогреватель, который можно сделать своими руками. Как пишет сайт Sielo, он способен держать ваши руки и ноги в тепле, а кроме того, на нём можно даже разогреть еду.
Что потребуется, чтобы сделать 100 Вт мини-обогреватель своими руками
- 2 провода катушки сопротивлением 3-3,5 Ом, 1 малого и 1 среднего размера;
- Черная глина;
- Жестяная коробка или банка;
- Изолятор;
- Винты;
- Кусок картона;
- Источник питания 12В до 15В, 10А
Как сделать обогреватель
- Возьмите небольшую жестяную коробку или банку и просверлите отверстия для изолятора.
- Установите изоляторы и закрепите их винтами.
- Затем возьмите черную глину и хорошенько смочите ее водой.
- Поместите кусок картона перед изолятором в банке, а затем добавьте черную глину.
- Заполните форму влажной глиной, оставив часть изолятора.
- Поместите обе катушки на влажную глину и обведите.
- Снимите катушки и оставьте глину сохнуть на 24 часа.
- После того, как глина высохнет, добавьте обе катушки сверху и соедините их с изолятором.
- Возьмите источник питания и соедините их с изолятором.
После проделанных манипуляций катушки начнут нагреваться, и вы почувствуете тепло.
Отметим, что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.
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