Зігрітися без опалення: як зробити потужний і компактний обігрівач своїми руками (відео)

Невеликий обігрівач здатний тримати ваші руки та ноги у теплі

У зв’язку з зимою, що наближається, а також загрозою відключення опалення через російські удари по Україні, багатьох громадян стало все частіше хвилювати питання додаткових джерел тепла.

Одним із таких джерел може стати електричний міні-обігрівач, який можна зробити своїми руками. Як пише сайт Sielo, він здатний тримати ваші руки та ноги у теплі, а крім того, на ньому можна навіть розігріти їжу.

Що потрібно, щоб зробити 100 Вт міні-обігрівач своїми руками

2 проводи котушки опором 3-3,5 Ом, 1 малого та 1 середнього розміру;

Чорна глина;

Бляшана коробка або банку;

Ізолятор;

Гвинти;

Шматок картону;

Джерело живлення 12В до 15В, 10А

Як зробити обігрівач

Візьміть невелику бляшанку або банку і просвердліть отвори для ізолятора.

Встановіть ізолятори та закріпіть їх гвинтами.

Потім візьміть чорну глину і добре змочіть її водою.

Покладіть шматок картону перед ізолятором у банку, а потім додайте чорну глину.

Заповніть форму вологою глиною, залишивши частину ізолятора.

Помістіть обидві котушки на вологу глину та обведіть.

Зніміть котушки і залиште глину сохнути на 24 години.

Після того, як глина висохне, додайте обидві котушки зверху та з’єднайте їх із ізолятором.

Візьміть джерело живлення та з’єднайте їх із ізолятором.

Після маніпуляцій котушки почнуть нагріватися, і ви відчуєте тепло.

Зазначимо , що при створенні та використанні будь-якого саморобного обігрівача слід бути максимально обережним і дотримуватись усіх правил безпеки.

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