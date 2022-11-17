"План Б" для обігріву взимку. Як правильно обрати буржуйку

Найбезпечніше встановлювати таку піч у приватному будинку або гаражі

В Україні випав перший сніг, продовжували падати також і російські ракети, цього разу націлившись на газову інфраструктуру, що потроху підводить до висновку про те, що все ж таки потрібно готувати "план Б" для обігріву приміщень взимку. Одним із варіантів розв'язання цього питання є буржуйка на дровах.

Найзручніше встановлювати таку піч у гаражі, сауні чи приватному будинку, проте за дотримання правил безпеки і завдяки надскладному плануванню деяким українцям вдалося встановити буржуйки і в багатоквартирних будинках (детальніше про те, чи законне таке встановлення, читайте тут).

Як вона працює

Основне завдання буржуйки — обігрівати приміщення, вони виготовляються з металу, складаються із зольника чи піддувала (висувної скриньки, куди зсипається зола в процесі горіння), топки (місце для дров), дверцят та димаря.

Буржуйки можуть бути традиційними або печами тривалого горіння (добре підходять для опалення будинків, бо мають регулювання подачі повітря в топку за допомогою заслінки та піддувала). У печах тривалого горіння паливо тліє і дозволяє регулювати тривалість згоряння і температуру.

Як працює буржуйка (схема)

Важливим критерієм при установці буде розташування димоходу з горизонтальним або вертикальним виходом, а також його довжина. Уникайте стиків і поворотів димоходу. Габарити печі повинні відповідати приміщенню, враховуйте розташування дверцят і наявність зручного простору для відкривання і закладання палива.

Зверніть увагу на вогнетривке покриття для підлоги в місці, де буде монтуватися буржуйка і відсутність в метрі від неї легкозаймистих матеріалів. Не рекомендується встановлювати печі на проході, щоб уникнути травматизму

Як готувати їжу

Буржуйку можна використовувати для приготування їжі, досить вибрати модель, оснащену духовкою чи плитою. Так ви розширюєте можливості використання буржуйки. Поверхня для варіння повинна бути товщою, ніж бічна.

Буржуйка з конфорками

Зараз виробники пропонують опції навіть з декількома конфорками та духовкою.

Приготування їжі в буржуйці

Матеріал виготовлення

Буржуйки виготовляють, як правило, зі сталі або чавуну. Чавунні печі більше важать, але мають кращу термостійкість і довше утримують тепло, їх можна топити вугіллям. Такі печі гарні в експлуатації, не деформуються і можуть служити довго.

Серед недоліків: довше прогрівання, більша ціна, їх складно встановлювати через значну вагу, часто такі моделі краще обробляти керамікою, щоб виключити можливість опіку.

Чавунна буржуйка коштує дорожче, але довше утримує тепло

Буржуйка зі сталі швидше прогрівається та інтенсивніше віддає тепло. Такі печі рекомендують топити дровами. Серед недоліків — вони можуть злегка деформуватися.

Можна вибрати моделі з двох видів металу сталеві зовні, але з чавунною топкою.

Приміщення та заходи безпеки

Необхідно також враховувати товщину стінок. Для будинку зазвичай вибирають печі з товщиною стінок понад 4 мм. Для маленьких будинків, дач зійдуть легкі буржуйки, а ось якщо піч має значну вагу, можливо, необхідно буде додаткове зміцнення підлоги.

Для гаража або теплиці розгляньте модель печі зі збільшеною камерою згоряння. Потрібна більш потужна піч з великою топкою. Обчисливши обсяг приміщення і необхідну температуру, порівняйте характеристики роботи печі на одній закладці палива і її потужність.

Також варто подбати про безпеку, і розмістити у приміщенні, де є буржуйка, засоби пожежогасіння – вогнегасник і воду. Не зайвим буде встановлення датчика задимлення. Коли піч розпалена, то потрібно, щоб біля неї весь час біля неї має бути присутня людина. Радять не використовувати для розпалення пічки легкозаймисті матеріали.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна розігріти та приготувати їжу без електрики.