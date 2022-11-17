Як швидко висушити одяг після прання, не використовуючи зайву електрику: лайфхак

Вищий або додатковий віджим споживає трохи більше електроенергії, але менше, ніж при використанні сушильної машини, осушувача або обігрівача.

У холодну пору року при частій відсутності в будинку опалення та електрики ще однією важливою проблемою стає те, як якісно висушити одяг після прання. Адже, на жаль, коли в квартирі холодно, часом цілої доби не вистачає на те, щоб одяг висох. Так, можна використовувати спеціальні сушіння або обігрівачі, але це веде до великих додаткових витрат енергії.

Як пише видання Express, є один дієвий лайфхак, який не вимагатиме від вас зайвих зусиль та великих витрат електрики. Все що вам знадобиться, це ваша пральна машинка. Просто просушіть одяг у режимі віджиму на великій швидкості ще раз, і з машини він вийде майже сухий.

Залиште білизну на додатковий віджимання в пральній машині після чого просушіть на мотузці. Так вам не доведеться використовувати додаткову сушарку. Особливо рекомендується використовувати повторний віджимання, якщо початковий режим був встановлений на менше, ніж 1600 оборотів.

"Відіжміть білизну двічі. Це створює величезну різницю. Я праю свій одяг, двічі віджимаю, а потім вішаю сушитися", — радить один із користувачів.

Швидкість віджиму пральної машини — це загальна кількість обертів барабана за одну хвилину; що вище число, то швидше обертання. Вищий або додатковий віджим споживає трохи більше електроенергії, але менше, ніж при використанні сушильної машини, осушувача або обігрівача.

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