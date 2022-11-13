Як швидко зігрітися взимку: сім корисних лайфхаків

Є кілька дрібниць, які допоможуть зігрітися у холодній квартирі

Через постійні обстріли росіянами об’єктів критичної інфраструктури України, мешканців нашої країни закликали готуватися до того, що є високі ризики залишитися без тепла. Тому на цей випадок стають все більш актуальними поради про те, як швидко зігрітися за подібних умов.

Як говориться в матеріалі Апостроф, є кілька простих порад, дотримуючись яких можна легше адаптуватися до холодної пори року та зігрітися у квартирі без опалення.

Контрастні ванни для рук допоможуть покращити кровообіг. Для цього треба в дві ємності налити холодну та гарячу воду (близько 40 градусів) та по черзі опускати туди руки, при цьому процедуру треба почати та закінчити саме гарячою водою.

Добре допомагають вправи для кінцівок на кшталт класичних "млина" та "велосипеда".

Одяг теж варто підбирати правильно. Так рекомендується забути про щільно прилеглий одяг, який обмежує кровообіг, на зразок тісних колготок, вузьких джинсів і щільно затягнутих ремнів.

Також можна вдатися до допомоги їжі. При цьому добре допоможуть позбутися відчуття холоду пари шматочків чорного шоколаду. Він допоможе підтримувати температуру тіла на потрібному рівні.

Загалом варто перейти на крупи, макарони грубого помелу та картопля, проте відмовлятися від жирів теж не треба, хоч і зменшити їхню частку в раціоні.

Корисно буде також включити до раціону залізовмісні продукти на кшталт яблук, печінки та чорної смородини.

Для підвищення тонусу судин також можна додати до раціону молоко і чай.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зробити простий обігрівач своїми руками, який дозволить тримати у теплі руки та ноги.