Безпечний спосіб зігрітися: як зробити суху грілку своїми руками (фото)

Суху грілку можна зробити з різними наповнювачами

Взимку під час відключення опалення або сильних холодів може знадобитися грілка. Щоб не контактувати з електрикою або гарячою водою, можна використовувати сухі грілки на основі круп або вишневих кісточок. Їх легко можна зробити самому.

Як відзначає Simple Easy Creative, ними можна зігрівати конкретну ділянку тіла як компресом, а в разі потреби можна заморозити і використовувати як холодовий компрес. Усередину кладуть рис, бобу, пшеницю, ячмінь, просо, гречку, кісточки вишневі.

Як зробити суху грілку

Грілку можна зробити двома способами — зшивши мішечок із щільної тканини і заповнивши його крупою або зробивши "подушку" з тоншого матеріалу та "наволочку" до неї. Другий спосіб полегшить очищення. До наповнювача можна додати пару крапель ефірної олії для ароматерапії.

Що знадобиться:

Тканина — бавовна краще Довгозернистий рис або інший наповнювач Швейна машина (можна шити і вручну, але шви потрібно робити дуже щільними) Ножиці Нитка Голка, пара шпильок Лійка для засипання.

Етапи роботи над сухою грілкою:

Визначтеся з розміром і вирізайте тканину вдвічі більше за довжиною + припуск на шов близько 1-2 см.

Скласти тканину навпіл лицьовими сторонами усередину.

Обшити по краях машинкою, але залишити отвір для засипання наповнювача.

Вивернути на лицьову сторону.

Зробити грілку нескладно самому

Наповніть рисом грілку через лійку приблизно на 3/4.

Закріпіть отвір шпильками.

Зашийте отвір.

Ось грілка і готова

Як застосовувати суху грілку

Суху грілку нагрівають у мікрохвильовій печі 1-2 хвилини, струшують і вона готова до використання. Важливо також не перегріти її, щоб наповнювач не приготувався. Грілки можна наповнювати і сіллю та розігрівати в духовці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що самостійно можна зробити навіть обігрівач або сонячний колектор — для того, щоб тепло від сонця ефективніше нагрівало ваш будинок. Самому можна зробити навіть піч-обігрівач, на якій можна готувати їжу.