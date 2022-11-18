На Украину надвигаются лютые морозы, снегопады и метели: синоптики шокировали прогнозом на ближайшие дни

Стоит ждать резкого снижения температуры, холодный период продлится как минимум до конца следующей недели

В соответствии с прогнозом, который эксклюзивно предоставил "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, над Европой происходит существенная перестройка атмосферных процессов, из-за чего холодные воздушные массы арктического происхождения начнут распространяться в более южные широты, в том числе и на территорию Украины.

Не менее радикально настроены и коллеги Игоря Кибальчича, специалисты Укргидрометцентра. По их мнению, в Украину вслед за снегопадами придут сильные морозы. Так, в пятницу, 18 ноября температура снизится до 1-6° мороза. А на выходных, 19-20 ноября, станет еще холоднее — местами до 8-10° мороза.

Примерно такую же погодную картину описывает и народный синоптик Стас Щедрин: по его прогнозу, Украину на выходных накроет мощный снежный циклон, который принесет большое количество снега и резкое падение температуры воздуха.

Даже начало новой недели, по мнению Игоря Кибальчика, не подарит избавления от морозов: в период с 20 по 25 ноября в Украине сохранится морозная погода, со среднесуточными температурами ниже нормы на 3–6°С.

А так как Украина, к сожалению, по климату и погодным условиям не напоминает Испанию, а ее энергетика страдает от ударов рашистов, то вся надежда наших сограждан – на применение различного рода лайфхаков, которые помогут согреться в лютые холода и пережить холодную зиму без отопления.