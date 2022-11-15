Безопасный способ согреться: как сделать сухую грелку своими руками (фото)

Сухую грелку можно сделать с разными наполнителями

Зимой во время отключения отопления или сильных холодов может пригодиться грелка. Чтобы не контактировать с электричеством или горячей водой можно использовать сухие грелки на основе круп или вишневых косточек. Их легко можно сделать самому.

Как отмечает Simple Easy Creative, ими можно согревать конкретный участок тела как компрессом, а в случае необходимости — можно заморозить и использовать как холодовой компресс. Внутрь кладут рис, бобу, пшеницу, ячмень, просо, гречку, вишневые косточки.

Как сделать сухую грелку

Грелку можно сделать двумя способами — сшив мешочек из плотной ткани и заполнив его крупой или сделав "подушку" из более тонкого материала и "наволочку" к ней. Второй способ облегчит очистку. К наполнителю можно добавить пару капель эфирного масла для ароматерапии.

Что понадобиться:

Ткань — хлопок предпочтительнее Длиннозернистый рис или другой наполнитель Швейная машина (можно шить и вручную, но тогда швы нужно делать очень плотными) Ножницы Нитка Иголка, пара булавок Воронка для засыпания.

Этапы работы над сухой грелкой:

Определитесь с размером и вырезайте ткань вдвое больше по длине + припуск на шов около 1-2 см.

Сложить ткань пополам лицевыми сторонами внутрь.

Обшить по краям машинкой, но оставить отверстие для засыпания наполнителя.

Вывернуть на лицевую сторону.

Сделать грелку несложно самому

Наполните рисом грелку через воронку примерно на 3/4.

Закрепите отверстие булавками.

Зашейте отверстие.

Вот грелка и готова

Как применять сухую грелку

Сухую грелку нагревают в микроволновке 1-2 минуты, встряхивают и она готова к использованию. Важно также не перегреть ее, чтобы наполнитель не приготовился. Грелки можно наполнять и солью и разогревать в духовке.

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