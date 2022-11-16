Сон в тепле: 5 туристических советов, которые пригодятся зимой в квартире

Главное — сохранить свое тепло и быть хорошо одетым

В свете продолжающихся атак россии на украинскую энергосистему многие города Украины остались без электроэнергии и тепла на неопределенный срок. В квартирах зябко и спать стоит ложиться хорошо утеплившись. Но, есть те, кому холод чуть более привычен. Зимние туристы знают несколько секретов зимних ночевок на природе, которые можно применить и в обычной жизни.

Туристка Христина Присяжна в блоге "ПроПоходы" выделила несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание. "Телеграф" отобрал те, которые можно применить в квартире или доме. Один из первых — сытная еда на ночь. Стоит чтобы в ужине были и углеводы и жиры.

Стоит подумать про изоляцию между собой и поверхностью на которой спите. Даже матрас может дать прохладу, напомним, французы иногда простилают плед под простынь, чтобы не мерзнуть.

Никаких сквозняков. И если в случае с палаткой нужно меньше выходить и брать конструкцию из более плотной ткани, то дома лучше изолировать помещение от холода снаружи и ограничить пространство, где вы спите.

Использовать грелки — бутылки с теплой водой. Она заправляется обычной водой, но не сразу горячей, а с предварительным добавлением холодной, чтобы не расплавить бутылку.

Утеплитесь сверху и снизу. Позаботьтесь про тепло ног, а если холодно — надевайте шапку или баф, чтобы согреть чувствительные части головы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине в ближайшее время начнется похолодание, но оно еще не будет окончательным переходом к зиме. Утеплить свое жилье можно даже с помощью хитростей в оформлении интерьера — это выиграет вам более комфортную температуру в доме.