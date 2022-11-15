Зима близко: шесть простых советов, как согреться ночью

Запаситесь фланелевой пижамой и одеялом с подогревом

Нынешняя зима обещает быть не из легких из-за войны в Украине. Проблемы прогнозируют с электричеством и отоплением. Поэтому украинцам следует хорошенько подготовиться к ситуации, когда тепла в домах может не стать.

Как согреться зимой, если ваша спальня не будет отапливаться? Сайт pingtwitter поделился шестью способами обогреть комнату, чтобы ночью вы не замерзли в своей квартире и не заболели из-за этого.

1. Охладите спальню

Специалисты по сну советуют установить прохладную температуру в вашей комнате. Если она будет слишком высокой, наше тело будет перегреваться и приведет к тому, что мы будем часто вертеться и не выспимся. Рекомендуемая температура для установки термостата – от 15 до 19 градусов в ночное время.

2. Предварительно прогрейте спальню

Имеется в виду, что мы склонны обогревать весь дом, а не ту комнату, где обычно отдыхаем и спим. Перед сном установите термостат на таймер и обязательно закройте двери в комнату, чтобы сохранить тепло.

3. Обновите свое одеяло

Очевидный способ утеплиться ночью – это инвестировать в качественное и толстое одеяло. Также вы можете купить электрическое одеяло или одеяло с подогревом. Большинство из них оснащено регулируемыми регуляторами температуры и установленными параметрами предварительного нагрева, а также таймерами, которые выключаются автоматически.

4. Не давайте ногам мерзнуть

Нет ничего более раздражающего партнеров, чем холодные ноги вторых половинок в постели. Так почему бы не приобрести пару легких постельных носков? Старайтесь избегать толстых или носков из флиса, поскольку они могут "перегревать".

5. Наслаждайтесь горячими напитками

Горячие напитки перед сном не только хорошо согревают, но и расслабляют тело. И если вы хотите качественно поспать в своей кроватке, употребляйте перед сном травяные чаи, такие как ромашка, валерьяна и зеленый чай.

6. Наденьте фланелевые пижамы

Ночная одежда из фланели – лучший материал, поскольку сохраняет тепло. Избегайте пижам из флиса или шерсти, поскольку вы просто будете потеть.

Ранее "Телеграф" писал о самых эффективных и дешевых способах обогреть дом.