Будет тепло и вкусно: топ-3 рецепта напитков, которые согреют в эту зиму
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В зимние вечера согреют как тело, так и душу
Как согреться приближающей зимой? Мы уже не единожды писали о способах утепления жилищ, однако в этом материале посоветуем согреться с помощью кулинарии.
В холодную погоду очень приятно провести время под пледом с чашкой горячего напитка. Делимся рецептами безалкогольных вариантов, которые можно пить как дома, так и на рабочем месте. И детишек не грех будет угостить!
"Телеграф" собрал три лучших рецепта, которые реально согревают и душу, и тело.
Горячий шоколад с медом и корицей
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 100 г темного шоколада
- 4 ст. л. меда
- 3 ст. л. сахара
- 1 палочка корицы
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- взбитые сливки и маршмеллоу — по желанию
Приготовление:
- Смешать молоко, мед, сахар и корицу и поставить на небольшой огонь.
- Измельчить шоколад и добавить его в молоко.
- Вынуть корицу после растворения шоколада, довести до кипения и снять с огня.
- Разлить по чашкам. Украсить взбитыми сливками, молотой корицей.
Безалкогольный яблочный сидр
Ингредиенты:
- 2 л яблочного сока
- 1 апельсин
- 1 груша
- 1 лимон
- 1 палочка корицы
- 1 кусочек свежего имбиря
- 2 бутона гвоздики
Приготовление:
- Яблочный сок разогреть на среднем огне и довести до кипения.
- Нарезать на тонкие ломтики фрукты и добавить в кипящий яблочный сок.
- Натереть имбирь и добавить вместе с остальными специями в сидр.
- Варить напиток 10 минут. Выключить огонь и подержать под крышкой час.
- Разлить по стаканам и можно пить.
Безалкогольный виноградный глинтвейн
Ингредиенты:
- 3 стакана виноградного сока
- 1/2 стакана воды
- 2 ст. л. цедры апельсина
- 2 ст. л. лимонной цедры
- 1/2 яблока
- 1/2 ч. л. гвоздики
- 1 палочка корицы
Приготовление:
- Влить в кастрюлю вино, добавить воду и другие ингредиенты. Перемешать.
- Подогреть напиток на слабом огне, не доводя до кипения.
- Дать глинтвейна настояться 5 минут под крышкой и разлить по бокалам.
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