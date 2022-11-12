Будет тепло и вкусно: топ-3 рецепта напитков, которые согреют в эту зиму

В зимние вечера согреют как тело, так и душу

Как согреться приближающей зимой? Мы уже не единожды писали о способах утепления жилищ, однако в этом материале посоветуем согреться с помощью кулинарии.

В холодную погоду очень приятно провести время под пледом с чашкой горячего напитка. Делимся рецептами безалкогольных вариантов, которые можно пить как дома, так и на рабочем месте. И детишек не грех будет угостить!

"Телеграф" собрал три лучших рецепта, которые реально согревают и душу, и тело.

Горячий шоколад с медом и корицей

Ингредиенты:

500 мл молока

100 г темного шоколада

4 ст. л. меда

3 ст. л. сахара

1 палочка корицы

1 ч. л. ванильного экстракта

взбитые сливки и маршмеллоу — по желанию

Приготовление:

Смешать молоко, мед, сахар и корицу и поставить на небольшой огонь. Измельчить шоколад и добавить его в молоко. Вынуть корицу после растворения шоколада, довести до кипения и снять с огня. Разлить по чашкам. Украсить взбитыми сливками, молотой корицей.

Горячий шоколад с медом и корицей

Безалкогольный яблочный сидр

Ингредиенты:

2 л яблочного сока

1 апельсин

1 груша

1 лимон

1 палочка корицы

1 кусочек свежего имбиря

2 бутона гвоздики

Приготовление:

Яблочный сок разогреть на среднем огне и довести до кипения. Нарезать на тонкие ломтики фрукты и добавить в кипящий яблочный сок. Натереть имбирь и добавить вместе с остальными специями в сидр. Варить напиток 10 минут. Выключить огонь и подержать под крышкой час. Разлить по стаканам и можно пить.

Безалкогольный яблочный сидр

Безалкогольный виноградный глинтвейн

Ингредиенты:

3 стакана виноградного сока

1/2 стакана воды

2 ст. л. цедры апельсина

2 ст. л. лимонной цедры

1/2 яблока

1/2 ч. л. гвоздики

1 палочка корицы

Приготовление:

Влить в кастрюлю вино, добавить воду и другие ингредиенты. Перемешать. Подогреть напиток на слабом огне, не доводя до кипения. Дать глинтвейна настояться 5 минут под крышкой и разлить по бокалам.

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