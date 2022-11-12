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Будет тепло и вкусно: топ-3 рецепта напитков, которые согреют в эту зиму

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Напитки, которые согреют зимой 2022-2023 - рецепты
Напитки, которые согреют зимой 2022-2023 - рецепты. Фото pexels.com

В зимние вечера согреют как тело, так и душу

Как согреться приближающей зимой? Мы уже не единожды писали о способах утепления жилищ, однако в этом материале посоветуем согреться с помощью кулинарии.

В холодную погоду очень приятно провести время под пледом с чашкой горячего напитка. Делимся рецептами безалкогольных вариантов, которые можно пить как дома, так и на рабочем месте. И детишек не грех будет угостить!

"Телеграф" собрал три лучших рецепта, которые реально согревают и душу, и тело.

Горячий шоколад с медом и корицей

Ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 100 г темного шоколада
  • 4 ст. л. меда
  • 3 ст. л. сахара
  • 1 палочка корицы
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • взбитые сливки и маршмеллоу — по желанию

Приготовление:

  1. Смешать молоко, мед, сахар и корицу и поставить на небольшой огонь.
  2. Измельчить шоколад и добавить его в молоко.
  3. Вынуть корицу после растворения шоколада, довести до кипения и снять с огня.
  4. Разлить по чашкам. Украсить взбитыми сливками, молотой корицей.
Горячий шоколад с медом и корицей
Горячий шоколад с медом и корицей

Безалкогольный яблочный сидр

Ингредиенты:

  • 2 л яблочного сока
  • 1 апельсин
  • 1 груша
  • 1 лимон
  • 1 палочка корицы
  • 1 кусочек свежего имбиря
  • 2 бутона гвоздики

Приготовление:

  1. Яблочный сок разогреть на среднем огне и довести до кипения.
  2. Нарезать на тонкие ломтики фрукты и добавить в кипящий яблочный сок.
  3. Натереть имбирь и добавить вместе с остальными специями в сидр.
  4. Варить напиток 10 минут. Выключить огонь и подержать под крышкой час.
  5. Разлить по стаканам и можно пить.
Безалкогольный яблочный сидр
Безалкогольный яблочный сидр

Безалкогольный виноградный глинтвейн

Ингредиенты:

  • 3 стакана виноградного сока
  • 1/2 стакана воды
  • 2 ст. л. цедры апельсина
  • 2 ст. л. лимонной цедры
  • 1/2 яблока
  • 1/2 ч. л. гвоздики
  • 1 палочка корицы

Приготовление:

  1. Влить в кастрюлю вино, добавить воду и другие ингредиенты. Перемешать.
  2. Подогреть напиток на слабом огне, не доводя до кипения.
  3. Дать глинтвейна настояться 5 минут под крышкой и разлить по бокалам.
Безалкогольный виноградный глинтвейн

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Теги:
#Напитки #Рецепты #Отопительный сезон #Глинтвейн #Горячий шоколад