Не только морозы и снег: синоптики удивили неожиданным прогнозом на декабрь

Снег и морозы будут чередоваться с потеплением.

Чтобы удачно подготовиться к зиме и подобрать верный гардероб, нужно знать прогноз погоды на декабрь. В этом году погода в первый месяц зимы будет переменчивой. Уже в конце ноября на большинстве территории Украины начнутся первые похолодания, но зима придет не во все города.

Теплее всего в декабре будет в южных областях. Почти до самых новогодним праздников здесь будет солнечно и сухо. После холодного ноября в первые дни декабря на юг придет потепление до +14 градусов, а к 20 числу ожидается +9 +12 градусов.

Погода на юге Украины – прогноз

Никакого снега или морозов синоптики не прогнозируют. Холоднее станет только после 20 декабря: температура воздуха опустится до 0 градусов. Также местами возможен мелкий снег с дождем.

В Киеве будет гораздо холоднее. Перед Днем Святого Николая столбик термометра снизится до -13 градусов. Морозы будут сопровождаться метелями и гололедицей.

Погода в Киеве — прогноз

В остальном декабрь будет месяцем средней холодности, а поближе к Новому году температура поднимется до 0 градусов. Возможны осадки в виде дождя.

По прогнозу Владислава Билыка, начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, метеорологическая зима начнется в Украине в первой декаде декабря. 2022 год – не исключение, уже с первых чисел столбик термометров будет уверенно опускаться вниз.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует на первую неделю месяца небольшие заморозки без снега и дождя. Приблизительно с 6 декабря морозы станут более суровыми.

Раньше мы писали, что на Украину надвигаются лютые морозы, снегопады и метели.