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С чем сочетать пуховик, чтобы выглядеть непревзойденно: стильные варианты головных уборов (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модные головные уборы на зиму 2022/2023 Новость обновлена 18 ноября 2022, 11:32
Модные головные уборы на зиму 2022/2023. Фото instagram

Оставайтесь стильными в любую погоду: даже в шапке, шарфе и в пуховике.

Первое, что мы видим, встречая человека зимой на улице это его куртку и шапку. Вы можете быть одеты самым стильным образом, но если ваша верхняя одежда и головной убор не трендовые и не сочетаются между собой, ведь и образ может быть испорчен. Ну первое впечатление о вашем стиле так точно. Мы поможем вам этого избежать.

Стилист Евгения, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником esv.life.style, поделилась модной шпаргалкой, которая поможет каждой моднице не только подобрать себе стильный пуховик, но и правильно сочетать его с трендовыми головными уборами. Также модный эксперт отметила три правила, которых стоит придерживаться зимой:

  • Во-первых, актуальная верхняя одежда — оверсайз. Не бойтесь выглядеть объемно — в любом размере это смотрится одинаково.
  • Во-вторых, сочетайте базовые пуховики (минимум декора) и с юбками тоже.
  • В-третьих, длина пуховика может быть любой. От укороченного, до длинного. И не важно, на сколько из-под него видно юбку.

Как стильно сочетать пуховики с головными уборами:

  • С шапкой любого цвета.
Модные головные уборы на зиму
  • С бейсболками — вариант на теплую зиму, или при наличии капюшона.
Модные головные уборы на зиму
  • С панамой — стильные варианты: кожаные, меховые, стеганные.
Модные головные уборы на зиму
  • С балаклавой — для модниц, которые не бояться испортить прическу.
Модные головные уборы на зиму
  • Берет — очень романтическое сочетание.
Модные головные уборы на зиму
  • Косынка, платок — максимально женственный вариант.
Модные головные уборы на зиму
  • Шапка-ушанка — в топе вязанные и тканевые модели.
Модные головные уборы на зиму
  • Манишка с капюшоном, капор, вязаный чепчик.
Модные головные уборы на зиму

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Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль #Головные уборы #Пуховик