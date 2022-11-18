С чем сочетать пуховик, чтобы выглядеть непревзойденно: стильные варианты головных уборов (фото)

Оставайтесь стильными в любую погоду: даже в шапке, шарфе и в пуховике.

Первое, что мы видим, встречая человека зимой на улице это его куртку и шапку. Вы можете быть одеты самым стильным образом, но если ваша верхняя одежда и головной убор не трендовые и не сочетаются между собой, ведь и образ может быть испорчен. Ну первое впечатление о вашем стиле так точно. Мы поможем вам этого избежать.

Стилист Евгения, которая ведет свой модный блог в Инстаграм под ником esv.life.style, поделилась модной шпаргалкой, которая поможет каждой моднице не только подобрать себе стильный пуховик, но и правильно сочетать его с трендовыми головными уборами. Также модный эксперт отметила три правила, которых стоит придерживаться зимой:

Во-первых, актуальная верхняя одежда — оверсайз. Не бойтесь выглядеть объемно — в любом размере это смотрится одинаково.

Во-вторых, сочетайте базовые пуховики (минимум декора) и с юбками тоже.

В-третьих, длина пуховика может быть любой. От укороченного, до длинного. И не важно, на сколько из-под него видно юбку.

Как стильно сочетать пуховики с головными уборами:

С шапкой любого цвета.

С бейсболками — вариант на теплую зиму, или при наличии капюшона.

С панамой — стильные варианты: кожаные, меховые, стеганные.

С балаклавой — для модниц, которые не бояться испортить прическу.

Берет — очень романтическое сочетание.

Косынка, платок — максимально женственный вариант.

Шапка-ушанка — в топе вязанные и тканевые модели.

Манишка с капюшоном, капор, вязаный чепчик.

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