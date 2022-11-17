Перший сніг в Україні: які міста вже почали засипати (фото, відео)

Зима починає вступати у свої права — крім опадів очікуються слабкі морози

В Україні у багатьох містах 17 листопада випав перший сніг. Його появу відзначили на півночі та заході країни. Легкий снігопад могли спостерігати мешканці Чернігова, Києва, Житомира, Львова. Вперше восени сніг випав у Карпатах у вересні.

Відео та фото перших кроків зими вони опублікували у соцмережах. Так, у Києві сніг розпочався за мінусової температури, але вона зростає. Згідно з прогнозом, стовпчик термометра коливатиметься найближчим часом вище і нижче нуля на 2-3 градуси. Сніг йтиме в основному мокрий.

У Житомирі температура впала нижче за нуль і найближчими днями вище підбиратися не збирається. Вдень буде близько -1, а вночі до -7 у суботу та весь час сніг.

У Чернігові очікується один із небагатьох сонячних днів в Україні. Найбільший сніг пройде в місті в суботу, 19 листопада. Температура вдень – близько 0 – -1 градуса. Але мешканці міста та області вже можуть спостерігати легкі опади на землі.

У Львові температура вища, ніж у решті міст два градуси за Цельсієм. Синоптики попереджають — 17-18 листопада на дорозі слід чекати ожеледиці, адже вночі четверга та з п’ятниці встановляться від'ємні температури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що згідно з прогнозом народного синоптика зима з перших проявів може показати себе у всій красі та намістити до 40 см снігу. Зазначимо, що сніг прогнозували у центральних, північних та східних областях на ці вихідні.