Синоптики розповіли, чи чекати снігу на Новий рік

Чого чекати від погоди у грудні

В Україну днями прийде помітне похолодання, під час якого країну буквально засипле снігом, проте загалом розраховувати на холодне закінчення листопада та грудень не варто. Втім, згідно з очікуванням синоптиків, у період новорічних свят треба бути готовими до морозів та снігопадів.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, у грудні погода буде досить хаотичною з періодами морозів та теплої погоди аж до +10 градусів. Також очікується, що і залишок листопада і весь грудень буде дуже багатим на опади у вигляді снігопадів та злив.

Так у західних областях практично весь грудень температура повітря вдень утримуватиметься у плюсовому діапазоні, проте в останній тиждень грудня очікується різке похолодання та снігопади.

У центральних областях буде прохолодніше. Хоча на початку місяця і можливий період потепління, проте місцевим жителям варто чекати легких "мінусів".

Для жителів сходу грудень пройде у постійній зміні періодів морозів та відлиги.

Теплу погоду прогнозують і для жителів півдня нашої країни, де, згідно з очікуваннями синоптиків, у середині місяця повітря може прогріватися аж до +15 градусів.

Проте тенденція прогнозу вказує, що до початку новорічного періоду на всій території країни варто очікувати на морози та снігопади.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Діденко розповідала, на яку погоду варто чекати цієї зими і чи будуть цього сезону сильні морози.