Синоптики рассказали, ждали ли снега на Новый год

Чего ждать от погоды в декабре

В Украину на днях придет заметное похолодание, во время которого страну буквально засыпет снегом, однако в целом рассчитывать на холодное окончание ноября и декабрь не стоит. Впрочем, согласно ожиданию синоптиков, в период новогодних праздников надо быть готовыми к морозам и снегопадам.

Как говорится в прогнозе Гисметео, в декабре погода будет весьма хаотичной с периодами морозов и теплой погоды вплоть до +10 градусов. Также ожидается, что и остаток ноября и весь декабрь будет весьма богат на осадки в виде снегопадов и проливных дождей.

Так в западных областях практически весь декабрь температура воздуха днем будет удерживаться в плюсовом диапазоне, однако в последнюю неделю декабря ожидается резкое похолодание и снегопады.

В центральных областях будет прохладней. Хотя в начале месяца и возможен период потепления, но все же местным жителям стоит ждать легких "минусов".

Для жителей востока декабрь пройдет в постоянной смене периодов морозов и оттепели.

Теплую погоду прогнозируют и для жителей юга нашей страны, где, согласно ожиданиям синоптиков, в средине месяца воздух может прогреваться вплоть до +15 градусов.

Однако тенденция прогноза указывает, что к началу новогоднего периода на всей территории страны стоит ожидать морозов и снегопадов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, какой погоды стоит ждать этой зимой и будут ли в этом сезоне сильные морозы.