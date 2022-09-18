Зима близько: в Україні вже випав перший сніг (фото та відео)

Снігопад почався рано вранці і триває досі

Українські синоптики лише будують прогнози на майбутню зиму, а вона вже нагадує про своє наближення. Так, у неділю, 18 вересня, на заході України випав перший сніг. Як і в більшості випадків, це сталося в Карпатах — снігопадом накрило одну з найвищих вершин гірської системи, гору Піп Іван (2020,5 метрів).

Деталі повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту. Повідомляється, що сніговий покрив на гірських схилах був чітко видно вже о восьмій годині ранку.

Зараз на Піп Івані панує хмарна погода, а видимість досить обмежена. Температура відчутно знизилася і зараз тримається на позначці -1°С. Швидкість вітру подекуди сягає 6-8 метрів за секунду, він має південно-західний напрямок.

Перший сніг на горі Піп Іван

Також рятувальники наголосили, що снігопад триває. Знімки, на яких видно перший сніг у новому "холодному сезоні" 2022 року, виглядають вельми чарівно. Особливо погляд чіпляється за вкриті сніговим покривом квіти, які через легкий мороз буквально здаються виготовленими з льоду.

Сніг і не думає припинятися

Рослини виглядають крихкими під сніговим покривом.

Нагадаємо, що Піп Іван входить до головного хребта масиву Чорногора та розташовується на кордоні Закарпатської та Івано-Франківської областей. Зі своєю висотою 2020,5 метрів, гора вважається однією з найвищих в Українських Карпатах.

Гора Піп Іван на карті України

До речі, минулого року перший сніг у багатьох областях України випав 19 листопада. Інтенсивність снігопадів тоді принесла чимало проблем.

"Телеграф" також розповідав, коли повноцінного приходу снігової погоди очікується у 2022 році.