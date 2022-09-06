Зима йде: які речі варто придбати, щоб легше пережити холод

Пережити зиму стане простіше, якщо подбати про покупку низки речей

Уряд України попередив, що зима буде найскладнішою в історії незалежної України, а тому багато українців уже почали готуватися до того, що тепло в будинках не буде.

Цього разу без тепла можуть залишитися не лише райони, де безпосередньо йдуть бої, а й багато інших територій. Тому є сенс запастися деякими речами, які допоможуть пережити зиму більш комфортно.

Термобілизна та зимовий спальник

Як розповіла тренер дитячої секції клубу альпінізму та скелелазіння "Скіфи" Олена Вернієвська, для зими краще підходить синтетична білизна, яка щільно прилягає до шкіри.

За її словами, синтетична тканина швидко сохне, на відміну від натуральних тканин, що взимку дозволить уникнути переохолодження.

"Термобілизна, яка призначена для використання взимку, більш щільна і зі зворотного боку чимось нагадує флісову тканину", — каже вона.

Зверху на термоштани можна надіти лижні штани, у них не буде тепло чи холодно, а тому вони є універсальними у цьому плані. Лижні шкарпетки також є добрим варіантом для зими.

Що стосується спальника, то його можна замінити на ковдри, проте його зручніше пакувати у разі потреби. При цьому варто вибирати ті спальники, які розраховані на мінусову температуру.

Грілки

Туристичні хімічні грілки є добрим варіантом на крайній випадок. По суті, це наклейка з речовиною, яка при контакті з киснем виділяє тепло, вона одноразова, а її дія триває близько п’яти годин.

Також є соляні грілки, які можна використовувати багаторазово. Такі розігріваються до 50 градусів, а для того, щоб їх перезарядити, треба просто помістити її в окріп на 5-20 хвилин.

Найбільш дорогими є каталітичні грілки, але їх використання необхідний бензин чи газ. Вона працює близько 10-12 годин та може розігріватися до 60 градусів.

Обігрівачі

Заступник начальника Краматорського райуправління ДСНС Олексій Саміско розповів, що найкращим варіантом є масляний обігрівач. Однак він зазначає, що не всі мають гроші, а тому люди скуповуватимуть усе, що зможуть дістати.

Він зазначає, що з обігрівачами варто бути уважними та не залишати їх працювати на ніч. Для того, щоб досягти максимальної ефективності, варто обігрівати лише одну кімнату.

Є й інші речі, які можна придбати на зиму, щоб не замерзнути:

вугілля чи дрова для приватних будинків;

термос, у якому тримати гарячі напої чи воду;

аптечка з ліками проти застуди та жарознижувальним;

калорійна їжа тривалого зберігання (крупи, консерви, шоколадки, горіхи тощо).

Нагадаємо, через ймовірні проблеми з газом багато українців задумалися про електроопалення, проте варто зазначити, що цей метод теж має свої нюанси.