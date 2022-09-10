Перший сніг у вересні та морози у жовтні: які сюрпризи готує осінь для українців

Ця осінь в Україні не відрізнятиметься стабільною погодою

В Україні до кінця місяця погода стабільністю похвалитися не зможе, а періоди потеплінь та похолодань змінюватимуть один одного практично щотижня. Жовтень почнеться з похолодання, яке зміниться короткочасним потеплінням.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, залишок вересня в Україні буде відносно вологим, а сухих днів буде не так вже й багато при цьому місцями варто чекати не лише на дощі, а й на перший мокрий сніг.

Так синоптики не виключають, що у західних областях перший сніг випаде у 20-х числах, втім після цього туди прийде потепління, місцями навіть до +20 градусів. Жовтень подібно до вересня почнеться з різкого похолодання.

Схожа картина спостерігатиметься і в центральних областях, проте перший сніг там очікується лише на початку жовтня. При цьому не виключається, що тоді ж у нічний час доби можна чекати й на перші падіння стовпчика термометра в область нижче нуля.

Трохи теплішим буде вересень для мешканців східних областей, де до кінця вересня буде кілька днів, які можуть навіть нагадати про літо. Однак, як і в решті куточків нашої країни, жовтень там розпочнеться з різкого похолодання.

Для жителів південних областей частина вересня буде відносно теплою і лише на початку 20-х чисел туди прийде нетривале похолодання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на що чекати від першого місяця зими та чи прогнозують синоптики на грудень сильні морози.