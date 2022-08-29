Чи чекати в грудні сильних морозів? Синоптики дали прогноз на перший місяць зими

Температурні показники у перший зимовий місяць будуть досить комфортними

Перший місяць зими цього року обіцяє бути теплішим, ніж був у 2021-му. При цьому великої кількості опадів синоптики не прогнозуються, як і різких перепадів температур. На початку місяця буде навіть тепло — фахівці прогнозують до +8 градусів вище нуля, але з 5-го грудня температура почне падати, передає погодний портал Wisemeteo.

Відносно теплим в Україні буде і кінець грудня, особливо період з 22 по 26 число, коли температура повітря коливатиметься у межах від +4 до +6 тепла.

За даними сайту meteoprog.ua, у Києві у грудні середня температура повітря вдень коливатиметься від 0 до -1, вночі стовпчики термометрів падатимуть до позначок від -2 до -5 градусів. Опади у вигляді снігу при цьому очікуються лише 8 грудня.

В Одесі в грудні у денний час очікується плюсова температура протягом усього місяця, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться максимум до -3 нижче нуля. При цьому опадів у вигляді дощу в місті прогнозується не надто багато, а сніг, за даними синоптиків, очікується лише наприкінці місяця.

У Харкові на перший місяць зими синоптики також не прогнозують суттєвих опадів. Стовпчики термометрів вдень опускатимуться максимум до -3 нижче нуля, а вночі до -6 морозу.

У Львові днів грудня, коли йтиме сніг, буде більше, ніж у вищевказаних місцях — зокрема, сніжитиме 5, 6, 12, 13 та 26 числа. Але середні температурні показники будуть приблизно такими ж, як і в інших містах.

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