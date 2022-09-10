Первый снег в сентябре и морозы в октябре: какие сюрпризы готовит осень для украинцев

Эта осень в Украине не будет отличаться стабильной погодой

В Украине до конца месяца погода стабильностью похвастаться не сможет, а периоды потеплений и похолоданий будут сменять друг друга практически каждую неделю. Октябрь же начнется с похолодания, которое сменится кратковременным потеплением.

Как говорится в прогнозе Гисметео, остаток сентября в Украине будет относительно влажным, а сухих дней будет не так уж и много при этом местами стоит ждать не только дождей, но и первого мокрого снега.

Так синоптики не исключают, что в западных областях первый снег выпадет в 20-х числах, впрочем, после этого туда придет потепление, местами даже до +20 градусов. Октябрь же подобно сентябрю начнется с резкого похолодания.

Похожая картина будет наблюдаться и в центральных областях, однако первый снег там ожидается лишь в начале октября. При этом не исключается, что тогда же в ночное время суток можно ждать и первых падений столбика термометра в область ниже ноля.

Чуть более теплым будет сентябрь для жителей восточных областей, где до конца сентября будет несколько дней, которые могут даже напомнить о лете. Однако, как и в остальных уголках нашей страны, октябрь там начнется с резкого похолодания.

Для жителей южных областей оставшаяся часть сентября будет относительно теплой и лишь в начале 20-х чисел туда придет непродолжительное похолодание.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать от первого месяца зимы и прогнозируют ли синоптики на декабрь сильные морозы.