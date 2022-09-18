Зима близко: в Украине уже выпал первый снег (фото и видео)

Снегопад начался ранним утром и продолжается до сих пор

Украинские синоптики лишь строят прогнозы на предстоящую зиму, а она уже вовсю напоминает о своем приближении. Так, в воскресенье, 18 сентября, на западе Украины выпал первый снег. Как и почти всегда, это произошло в Карпатах — снегопадом накрыло одну из высочайших вершин горной системы, гору Поп-Иван (2020,5 метров).

Детали сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста. Сообщается, что снеговой покров на горных склонах был отчетливо виден уже к восьми часам утра.

Сейчас на Поп-Иване царит облачная погода, а видимость является весьма ограниченной. Температура весьма ощутимо снизилась и сейчас держится на отметке в -1°С. Скорость ветра местами достигает 6-8 метров в секунду, он имеет южно-западное направление.

Первый снег на горе Поп-Иван

Также спасатели подчеркнули, что снегопад продолжается. Снимки, на которых видно первый снег в новом "холодном сезоне" 2022 года, выглядят весьма завораживающе. Особенно взгляд цепляется за покрытые снежным покровом цветы, которые из-за легкого мороза буквально кажутся изготовленными изо льда.

Снег и не думает прекращаться

Растения выглядят хрупкими под снежным покровом

Напомним, что Поп-Иван входит в главный хребет массива Черногора и располагается на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Со своей высотой в 2020,5 метров, гора считается одной из самых высоких в Украинских Карпатах.

Гора Поп-Иван на карте Украины

К слову, в прошлом году первый снег во многих областях Украины выпал 19 ноября. Интенсивность снегопадов тогда принесла немало проблем.

"Телеграф" также рассказывал, когда полноценного прихода снежной погоды можно ожидать в 2022 году.