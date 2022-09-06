Зима грядет: какие вещи стоит приобрести, чтобы легче пережить холода

Пережить зиму станет проще, если позаботиться о покупке ряда вещей

Правительство Украины предупредило, что грядущая зима будет самой сложной в истории независимой Украины, а потому многие украинцы уже начали готовиться к тому, что тепло в домах не будет.

Как говорится в материале "Свободное Радио", в этот раз без тепла могут остаться не только районы, где непосредственно идут бои, но и многие другие территории. А потому есть смысл запастись некоторыми вещами, которые помогут пережить зиму более комфортно.

Термобелье и зимний спальник

Как рассказала тренер детской секции клуба альпинизма и скалолазания "Скифы" Елена Верниевская, для зимы лучше подходит синтетическое белье, которое плотно прилегает к коже.

По ее словам, синтетическая ткань быстро сохнет, в отличие от натуральных тканей, что зимой позволит избежать переохлаждения.

"Термобелье, которое предназначено для использования зимой, более плотное и с обратной стороны чем-то напоминает флисовую ткань", — говорит она.

Сверху на термоштаны можно надеть лыжные штаны, в них не будет тепло или холодно, а потому они являются универсальными в этом плане. Лыжные носки также являются хорошим вариантом для зимы.

Что касается спальника, то его можно заменить на одеяла, однако его более удобно паковать в случае необходимости. При этом стоит выбирать те спальники, которые рассчитаны на минусовую температуру.

Грелки

Туристические химические грелки являются хорошим вариантом на крайний случай. По сути это наклейка с веществом, которое при контакте с кислородом выделяет тепло, она одноразовая, а ее действие длится около пяти часов.

Также есть соляные грелки, которые можно использовать многократно. Такие разогреваются до 50 градусов, а для того, чтобы их "перезарядить", надо просто поместить ее в кипяток на 5-20 минут.

Наиболее дорогими являются каталитические грелки, но для их использования необходим бензин или газ. Она работает около 10-12 часов и может разогреваться до 60 градусов.

Обогреватели

Заместитель начальника Краматорского райуправления ГСЧС Алексей Самиско рассказал, что лучшим вариантом является масляной обогреватель. Однако он отмечает, что не у всех есть деньги, а потому люди будут скупать все, что смогут достать.

Он отмечает, что с обогревателями стоит быть внимательными и не оставлять их работать на ночь. Для того чтобы достичь максимальной эффективности, стоит обогревать лишь одну комнату.

Есть и другие вещи, которые можно прикупить на зиму, чтобы не замерзнуть:

уголь или дрова для частных домов;

термос, в котором держать горячие напитки или воду;

аптечка с лекарствами от простуды и жаропонижающим;

калорийная еда длительного хранения (крупы, консервы, шоколадки, орехи и т.д.).

Напомним, из-за вероятных проблем с газом многие украинцы задумались про электроотопление, однако стоит отметить, что у этого метода тоже есть свои нюансы.