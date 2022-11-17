Первый снег в Украине: какие города уже начало засыпать (фото, видео)

Зима начинает вступать в свои права — кроме осадков ожидаются слабые морозы

В Украине во многих городах 17 ноября выпал первый снег. Его появление отметили на севере и западе страны. Легкий снегопад могли наблюдать жители Чернигова, Киева, Житомира, Львова. Впервые осенью снег выпал в Карпатах в сентябре.

Видео и фото первых шагов зимы они опубликовали в соцсетях. Так, в Киеве снег начался при минусовой температуре, но она растет. Согласно прогнозу столбик термометра будет колебаться в ближайшее время выше и ниже нуля на 2-3 градуса. Снег будет идти в основном мокрый.

В Житомире температура упала ниже нуля и в ближайшие дни выше взбираться не собирается. Днем будет около -1, а ночью до -7 в субботу и все время снег.

В Чернигове ожидается один из немногих более-менее солнечных дней в Украине. Более масштабный снег пройдет в городе в субботу, 19 ноября. Температура днем — около 0 — -1 градуса. Но жители города и области уже могут наблюдать легкие осадки на земле.

Во Львове температура выше, чем в остальных городах два градуса по Цельсию. Синоптики предупреждают — 17-18 ноября на дороге следует ждать гололедицу, ведь ночью четверга и с пятницы установятся отрицательные температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что согласно прогнозу народного синоптика зима с первых проявлений может показать себя во всей красе и намести до 40 см снега. Отметим, что снег прогнозировали в центральных, северных и восточных областях на эти выходные.