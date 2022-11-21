"Тропіки" на Михайла та "собачий холод" до мінус 15 у грудні: названо регіон, якому "не пощастить" з погодою (і це не північ)

Погода до 19 грудня буде більш-менш стабільною.

Обіцяне синоптиками потепління буде спричинене заходом в Україну південного циклону.

Таке пояснення надає синоптик Наталія Діденко.

Циклон, за її словами, принесе до деяких областей дощі з мокрим снігом. Йдеться, зокрема, про західні, центральні та частину південних областей.

"Температура повітря неймовірна у своїх контрастах. На заході та півночі від -2 до +2, у центральних областях +8+14 градусів (у Вінницькій області близько нуля), у східних областях +10…+18 градусів, на півдні +15… +20 градусів! Можливий у понеділок мокрий сніг та крижаний дощ", — прогнозує фахівець.

З думкою Наталії Діденко згоден її колега Станіслав Щедрін.

"Завтра в Україну надійде значне коротке потепління до +20. У західних та північних областях очікуються снігопади з переходом у дощ, температура становитиме від -3-0 до +1+3. На решті території країни пройдуть дощі, У центрі та на сході стовпчики термометрів показуватимуть у межах від +1+3 вночі та до +8+13 вдень, у Криму потеплішає до +20, надалі знову похолодання до -1+6", — пише він у соціальній мережі.

Але вже у вівторок, 22 листопада, внаслідок надходження холоднішого повітря з північного заходу, в Україні поступове зниження температури до -3…+2 °С, у південних, центральних та східних областях +2…+7 °С. Очікується поступове припинення опадів та явища, лише у східній частині та у Приазов’ї пройдуть дощі. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Такий прогноз приводить синоптик Ігор Кібальчич.

У середу, 23 листопада, на всій території України встановиться поле підвищеного тиску, тому опадів не очікується. Вночі та вранці місцями можливий туман у північних, центральних та південних областях. Вітер переважно північно-західний, у західній частині південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6…-1°С, днем -2…+3°С, у південній та західній частині +2…+7°С.

У четвер, 24 листопада, збережеться вплив антициклону, тому погода очікується без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3…+2 °С, вдень 0…+5 °С, на крайньому півдні, в Криму та на Закарпатті +6…+11 °С.

У п’ятницю, 25 листопада, внаслідок активізації циклонічної діяльності, пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу у центральних, південних та західних областях. Вітер східний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С у північних та західних областях, +4…+9 °С. Вдень повітря прогріється до +5…+10 °С, у західній частині -1…+4 °С.

На вихідні, 26 – 27 листопада, за рахунок впливу улоговини з Чорного моря, у південних, центральних та північних областях очікуються опади переважно у вигляді дощу. На решті України без істотних опадів. Вітер східний/північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься близько 0°С, удень +4…+9°С.

Надалі погода у більшості регіонів збереже свій характер – ні різких похолодань, ні чутливих підвищень – такі собі "танці біля нуля". Перші чутливі "мінуси" у столиці прогнозуються лише 4 грудня.

На ці дні доведеться і зниження температури в західних областях.

Найменше пощастить центральному регіону: там із середини грудня очікується дуже "солідний" мінус.

У південних областях – без різких коливань температурного стовпчика.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика, у північні регіони країни зима прийде за календарем – у перші тижні грудня. Щодо приморських областей, то цього року зима з відповідними температурними показниками тут взагалі може і не настати.