"Вакханалія тепла" на вихідних та перші морози: якою буде погода у найближчі два тижні

Поки що в Україні надходить тепле повітря, але довго "температурна ідилія" не триватиме

Схоже, листопад вирішив влаштувати українцям "вакханалію тепла": в країну продовжить надходити вологе і тепле повітря субтропічного походження з районів Закавказзя, і погода жодним чином не нагадуватиме суворі метеоумови останнього місяця осені. Але триватиме це, на жаль, недовго.

Тож у суботу, 26 листопада, у західних областях протягом доби очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, удень місцями невеликі опади (дощ із мокрим снігом). На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с, у Карпатському регіоні мінних напрямків, 1-6 м/с. Температура повітря вночі -4...+1°С, вдень -1...+4°С. Таким прогнозом поділився синоптик Ігор Кібальчич.

А у північній частині країни, на його думку, очікується хмарна погода. Пройдуть помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4°С, удень 0...+5°С.

У центральних областях також буде хмарна погода. Очікуються помірні опади, переважно у вигляді дощу. Подекуди туман. Вітер північний/північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в діапазоні +2…+7 °С.

На півдні України очікується волога та тепла погода. Пройдуть помірні дощі. У Приазов’ї тумани. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, днем +5...+10°С.

У східних областях без істотних опадів, лише на Харківщині місцями пройдуть невеликі опади (переважно дощ із мокрим снігом). Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°С, днем +3...+8°С.

У неділю, 27 листопада, на заході буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. Лише у Прикарпатті та Карпатах невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+1°С, вдень -2...+3°С.

У північних областях хмарно та сиро. Упродовж доби очікуються опади у вигляді дощу з переходом у сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря протягом доби -1…+4 °С.

У центральних областях пройдуть опади переважно у вигляді дощу із поступовим припиненням у другій половині дня. Подекуди можливий туман. Вітер східний із переходом на північний, 3 – 8 м/с. Температура повітря протягом доби +1…+6 °С.

У південній частині місцями пройдуть дощі (у Запорізькій та Херсонській областях). Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4°С, у Приазов’ї +3...+8°С. Вдень повітря прогріється до +4…+9°С.

На сході України упродовж доби пройдуть невеликі дощі. Подекуди можливий туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +1…+6 °С.

Але оскільки все добре має звичку завершуватись, то й незвичайно "весняну" погоду з 1 грудня змінять холоди, попереджає синоптик Наталія Діденко. За її прогнозом, зниження температури повітря становитиме 2-4 градуси.

На похолодання з початком грудня натякають на сайті GisMeteo.

На думку фахівців, у Києві та області погода почне "псуватися" з останніх днів листопада.

У західних областях "мінус" стане відчутним до кінця першого тижня грудня.

У центральному регіоні мороз почне "кусатися" також до кінця першого календарного тижня останнього місяця року.

І навіть південні області не зможуть "розминутися" з похолоданням, яке посилиться завдяки пронизливим вітрам.

Нагадаємо, що раніше синоптики припустили, якому регіону "не пощастить" з погодою у грудні. Щоправда, пізніше вони трохи скоригували свій прогноз, і мешканці Дніпра, Полтави та Запоріжжя змогли зітхнути з полегшенням.