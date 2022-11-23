Погода у грудні: синоптик розповів, чи чекати снігопадів та морозів
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Синоптик розповів, коли стабілізується погода в Україні
Листопадова погода в Україні відзначилася досить серйозними температурними гойдалками, проте наступний місяць обіцяє бути теплим і схожим на минулорічний. Такий прогноз зробив синоптик Станіслав Щедрін.
В ефірі "Суспільного" експерт розповів, що фактично протягом усього грудня 2022 року погода в Україні буде теплою. Якщо деякі дні будуть морозними, то стовпчик термометра не опуститься дуже низько.
На думку Щедріна, снігопадів наступного місяця не варто очікувати.
"Будуть дощі, мокрий сніг і слабкий мороз", — розповів синоптик.
До кінця місяця погода стане схожою на торішню — без сильних морозів, малосніжна, здебільшого тепла, з дощами.
Щедрін додав, що вже з наступного тижня циклон почне залишати територію нашої країни. А це означає, що завершиться листопад більш стабільною погодою. Стане менше опадів, а температура буде переважно комфортною.
"По всій країні стовпчики термометрів коливатимуться в межах від -2+4 ночами до +4+8 в денний період.", — Щедрін.
Його прогноз підтверджує довгостроковий прогноз meteoprog.ua. У ньому можна побачити, що в грудні температура повітря вдень практично не опускатиметься нижче нуля.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде зима 2022-2023.
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