Ожеледиця і температурні гойдалки: чим здивує погода цього тижня

По всій Україні очікується мокрий сніг та ожеледь

Календарна зима вже близько й погода щодня нагадує українцям про це. До кінця листопада продовжаться коливання температури повітря та атмосферного тиску. Так вважає відомий синоптик Ігор Кібальчич.

У вівторок, 22 листопада, температура знизиться до 3 градусів морозу. Спеціалісти Укргідрометцентру попереджали про погіршення погодних умов у західних, північних та більшості центральних областей. За оцінками експертів, на дорогах буде ожеледиця, а у західних областях країни очікується туман (видимість 200-500 м).

Українців попередили про ожеледь у вівторок

У середу, 23 листопада, температура повітря вночі складатиме від 6 до 1 градуса морозу, а вдень протримається від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Такі перепади температури передбачають все ті ж несприятливі погодні умови — ожеледицю на дорогах і обмежену видимість через тумани.

Українців попередили про ожеледь у середу

Далі на українців чекає невелике потепління. У четвер, 24 листопада, температура вдень не опуститься нижче 0 градусів і сягатиме до 5 градусів тепла.

В Україні потеплішає у четвер

У п'ятницю, 25 листопада, вдень повітря прогріється до 5-10 градусів тепла, а у західній частині залишиться на рівні від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

У вихідні, 26 – 27 листопада, температура повітря вночі буде триматися близько 0 градусів, а вдень від 4 до 9 градусів тепла.

На жаль, РФ продовжує завдавати ударів по енергетичних системах України. Через це українці взимку можуть опинитися без опалення. "Телеграф" поділився лайфхаками, завдяки яким українці навіть без опалення зможуть зігрітися у люті холоди.